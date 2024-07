La censura durante la dictadura Franquista había sido muy férrea y, a partir de los 70, comenzó a desmantelarse todo lo que impedía la libertad de expresión y creación. La llegada de la democracia despertó ansias de libertad entre la población española, también en el mundo del cine y de la cultura, lo que dio lugar a la época de El Destape. "Estalló una ola de erotismo por todas partes", dice la experta en historia Natalia Ardanaz.

De repente, el sexo, que había sido un tema tabú y el más reprimido durante los 40 años del Franquismo, se convirtió en la salsa picante de la vida española. Esto hizo que Andrés Pajares saliera a la calle a preguntar a la sociedad española por algunos temas controvertidos.

"Usted, cuando hace el amor, ¿se quita los calcetines?", preguntaba, a lo que el hombre no dudó en responder: "En invierno no, pero en verano me quito hasta los calzoncillos". También preguntó a otro qué opinaba sobre la homosexualidad y este respondió: "Pues hombre, sobre la moso.. La somose.. ¿cómo es?".

Andrés Pajares también preguntó: ¿Has practicado alguna vez la masturbación? ¿En España debe hacerse películas donde se vean los destapes? ¿Qué opina sobre los desnudos en público? Dale al play y no te pierdas las reacciones tan variopintas de los españoles, ¡incluso se lleva una bofetada!