La exitosa serie antológica 'Fargo' regresará con una quinta temporada que podrá verse, como las anteriores, en Movistar Plus+. Los nuevos episodios estarán ambientados en 2019 y plantearán preguntas como "¿cuándo un secuestro no es un secuestro?" o "¿qué pasa si tu mujer no es tuya?".

Cerada por Noah Hawley basándose en la película de Joel y Ethan Coen, la serie se estrenó en 2014 convirtiéndose en un éxito absoluto con 55 nominaciones a los Emmy, de los cuales ha ganado seis. Jon Hamm ('Mad Men') será Roy, Juno Temple ('Ted Lasso') interpretará a Dot y Jennifer Jason Leigh ('La historia de Lisey') se meterá en la piel de Lorraine para esta nueva entrega. De momento, no se sabe mucho más acerca de la trama.

Las anteriores temporadas también han contado con conocidas estrellas como protagonistas de la talla de Chris Rock ('Todo el mundo odia a Chris'), Jessie Buckley ('Chernobyl'), Ben Whisshaw ('Esto te va a doler'), Mary Elizabeth Winstead ('Ashoka'), Ewan McGregor ('Obi-Wan Kenobi'), Carrie Coon ('La edad dorada'), Patrick Wilson ('Girls'), Jean Smart ('Hacks'), Kirsten Dunst ('El poder del perro'), Billy Bob Thortnton ('Goliat') o Martin Freeman ('Una confesión').