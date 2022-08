Es la principal apuesta de Netflix en el género fantástico para sus estrenos de este verano y casi que de todo el año. Pero 'The Sandman' no es una serie más. No debe serlo. Estamos hablando de una de las sagas de novelas gráficas más influyentes e imprescindibles de la historia del cómic. La intención de llevarla a la pantalla siempre ha estado ahí desde su publicación en los años 90 del pasado siglo XX. Pero la imaginación visual de su creador, lo complicado de trasladar el mundo onírico de sus viñetas, lo enrevesado de sus tramas y la ambición para adaptarla con garantías siempre echaba para atrás a los estudios. Ahora Netflix se ha animado a hacerlo y está por ver qué han conseguido aunque los mimbres tienen muy buena pinta. Vamos a conocer con detalle quién es 'Sandman' y qué es lo que podemos esperar de esta serie.

¿Quién es 'Sandman'?

En 'The Sandman' acompañamos a Morfeo, el dios del sueño. No solo se le conoce por ese nombre, claro. Hablamos de 'Sueño', de 'El hombre de arena'. La historia comienza cuando Morfeo es secuestrado y retenido en nuestro mundo. El mundo de los sueños se sume en el caos. Miles de personas comienzan a caer presas de sueños que se tornan en pesadillas y que les atrapan en un mundo que está a medio camino entre el nuestro y el suyo. Una vez liberado tendrá que arreglar todo este tinglado. Para ello contará... o no... con unos aliados que no ha elegido. Son los que le han tocado...

Su familia, los Eternos

Morfeo pertenece a un grupo mucho más grande, más heterogéneo y con algunos miembros con intenciones de lo más dudosas. Sus hermanos, al igual que él, son aspectos inmortales de los eventos cruciales que conforman el universo tal y como lo conocemos. Son siete: Destino, Muerte, Destrucción, Deseo, Desesperación, Delirio y Sueño. El cautiverio de Sueño trastoca los planes de todos y ahora le tocará lidiar con las consecuencias porque a sus hermanos no les gustan que las cosas no salgan como ellos han planeado.

Los actores y sus personajes

Tom Sturridge - Sandman

Es el rey del reino de los sueños y el protagonista de esta historia. Su ausencia durante décadas de su propio territorio ha provocado varios desastres tanto en su mundo como en el nuestro. Sus súbditos han cambiado, le han olvidado o se han rebelado y han invadido los sueños de los humanos volviéndoles locos y amenazando con destruirlo todo. Tendrá que recuperar todo su poder y su influencia para meter en vereda a sus creaciones. Tiene mucho trabajo por delante.

Gwendoline Christie - Lucifer

Christie, que nos suena a todos de 'Juego de Tronos' y la última trilogía de 'Star Wars', dará vida a la señora y dominadora del infierno, aunque no tendrá nada que ver a la versión que encarna Tom Ellis en la serie 'Lucifer'. El personaje pertenece al mismo universo de los cómics, pero en este caso serán dos interpretaciones completamente diferentes.

Kirby Howell-Baptiste - Muerte

Es la hermana más sabia, más sensata y más tranquila de la familia de los Eternos. Una de las pocas aliadas con las que Morfeo puede contar. Representa a la Muerte y al paso que hay más allá. Es el ser más poderoso del universo así que mejor que esté de su lado.

Mason Alexander Park - Deseo

Es la encarnación de todo lo que uno quiere y de lo que se quiere ser. Desde el amor y la lujuria hasta el alimento. En los cómics, es un personaje andrógino con ojos leonados. Es un personaje peligroso, gemelo de Desesperación, y está enemistado con Morfeo por unos problemillas que no vienen al caso...

Donna Preston - Desesperación

Es la hermana melliza de Deseo y reina de su propio territorio hecho de espejos. Es la encarnación de la desesperación y la angustia, de lo que queda cuando el deseo pasa o no es alcanzado. En las novelas gráficas, aparte de su grotesco aspecto (que no sabemos si se replicará en la serie en algún momento) tampoco le tiene en muy buena estima al protagonista de esta historia.

Charles Dance - Roderick Burguess

El es Mago Supremo de la Orden de los Antiguos, una secta ocultista que juega con poderes que no pueden ni llegar a comprender. Él es el principal responsable de que todo se vaya al traste y se pierda el equilibrio en el reino de los sueños porque él es el que mediante un hechizo logra capturar a Morfeo. Lo que de verdad quería era capturar a Muerte para poder burlarla y hacerse inmortal pero el tiro no le salió demasiado bien.

Boyd Holbrook - El corintio

Este personaje es una pesadilla creada por Morfeo en el reino de los sueños y que escapa de él cuando Sueño es secuestrado. Destinado a ser un reflejo del lado oscuro de la humanidad, el Corintio es un sádico y narcisista que asesina a la gente por pura diversión. Tiene una apariencia humana salvo por un detalle de lo más macabro. Sus ojos no tienen globos oculares. Son dos hileras de dientes que forman dos bocas y que dan un mal rollo más allá de lo soportable.

Neil Gaiman, el responsable de todo

Hay más personajes pero estos que hemos enumerado son suficientes para que tengáis una toma de contacto con la serie y, además, tampoco queremos destriparos a otros que preferimos que descubráis por vosotros mismos. Entender todo este mundo de sueños y alegorías es imposible sin hablar del padre de esta criatura tan retorcida. Hablamos de Neil Gaiman. 'Sandman', el cómic, transformó las historias de corte fantástico gracias a la visión compleja y onírica que le otorgó su creador. La historia completa abarcó 75 números y a raíz de ella han derivado numerosos spin-offs y precuelas.

Neil Gaiman tiene una relación muy estrecha con el género fantástico. Es el creador de cómics y novelas gráficas que seguro que os suenan. Suyas son 'American Gods', 'Good Omens' (ambas con adaptaciones en Amazon Prime Video). Gaiman, es un escritor británico con una fijación tremenda por el fantástico al que no le hace ascos coquetear con el terror. El propio Gaiman ha estado supervisando todo el rodaje y la adaptación junto con el showrunner David S. Goyer.

¿Puede ser una de las series del año?

Esta pregunta son palabras mayores porque estamos en un año en el que hay (y lo que está por venir) contendientes muy fuertes a meterse en el Olimpo de las series de género fantástico pero 'The Sandman' tiene ese toque underground que puede convertirla en toda una sorpresa. Primero porque tampoco es que Netflix esté haciendo una campaña promocional desmesurada con ella. Este año ya han tirado la casa por la ventana con 'Stranger Things' y parece que no les ha quedado mucho más para el resto. La serie no copa titulares como otras del mismo género que sí lo están haciendo pero, 'The Sandman', tiene debajo una historia tan fascinante, tan enrevesada (en el buen sentido) y con personajes tan especiales y tan atrayentes que, a poco que la hayan adaptado bien, puede convertirse en una de esas ficciones que vayan subiendo como la espuma fruto del boca a boca. Desde luego que el que el propio Neil Gaiman haya estado detrás del proyecto todo el rato augura una adaptación que, aunque cambie cosas como hacen todas, respete la historia de la obra de la que procede.

Parece que no nos tenemos que preocupar por la factura visual viendo los tráilers que han ido sacando, pero también es verdad que la imaginación de Gaiman en las novelas gráficas es desbordante. A veces hasta imposible. Si logran clavarlo, puede que estemos ante una de las series visualmente más impactantes de todo el año.