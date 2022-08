Series de animación para niños y para adultos, series documentales, trepidantes dramas financieros, comedias sobre la maternidad moderna y uno de los títulos más esperados del género fantástico llegan a las plataformas en esta primera semana de agosto. Sí, hablamos de 'Sandman', de 'Tuca & Bertie', de 'Bendita Paciencia', de 'Hermanos Robots Supergigantes' y de un montón de títulos más que repasamos a continuación para que elijas las series que más te gusten. No te lo pierdas.

Netflix

'La gran chapuza: Woodstock 1999' - 3 de agosto de 2022

El festival que quería emular por segunda vez, después del celebrado en 1994, al famoso Woodstock ’69 terminó siendo un desastre y esta serie documental analiza con grabaciones inéditas las causas. Se suponía que Woodstock ‘99 marcaría el milenio por su homenaje a la paz, el amor y la buena música, pero degeneró en un follón de escándalo con incendios, disturbios y destrozos. La docuserie se cuela entre bastidores para dejar al descubierto los egos, la avaricia y la música que alimentaron las llamas de aquel caos durante tres días.

'Kakegurui Twin' -4 de agosto de 2022

Esta nueva serie es una precuela de la famosa sega de anime que cuenta con una gran legión dentro y fuera de Japón. La serie sigue las hazañas en los juegos de azar de Mary Saotome un año antes de que Yumeko Jabami apareciera en su colegio. La historia empieza con la llegada a la academia de Mary Saotome, una chica de lo más normal por aquel entonces. Saotome es una chica de clase media con buen expediente que entra en la Academia Privada Hyakkao, donde estudian muchas jóvenes de la élite política y financiera. Lo que no sabe es que el centro tiene un sistema jerárquico muy estricto y que los logros académicos o deportivos no valen nada: lo que importa es la habilidad en los juegos de azar. Los estudiantes endeudados pierden todos sus derechos y se convierten en una suerte de esclavos de los demás. ¿Podrá Mary Saotome labrarse un futuro en esta academia gobernada por el juego?

'Hermanos robots supergigantes' -4 de agosto de 2022

Shiny y Thunder son dos hermanos robots creados por una avispada inventora y juntos deben defender la Tierra de unos monstruos espaciales. ¡La batalla empieza cuando acaban las riñas!

'Sandman' - 5 de agosto de 2022

El gran estreno de la plataforma es la serie fantástica 'Sandman' basada en el cómic conscripto por Neil Gaiman y que sigue las hazañas de Morfeo, el Señor de los Sueños y las Pesadillas. Tom Sturridge es el actor que se mete en la piel del protagonista, el rey de los sueños que da forma a las fantasías y miedos más profundos y a cuyo mybdi se accede al cerrar los ojos. LA serie abarca cientos de años viajando por diferentes mundos y líneas temporales tras la liberación de Morfeo que debe reparar las faltas y errores que ha cometido en su inconcebiblemente larga existencia, tanto a nivel cósmico como humano.

HBO Max

'Industry' T2 -2 de agosto de 2022

Llegan nuevos episodios de la serie que explora la cara oculta del sector de las altas finanzas a través de un grupo de jóvenes banqueros mientras buscan su sitio en la oficina londinense del prestigioso banco internacional Pierpoint & Code. En la segunda temporada, los protagonistas ya no son noveles y deben hacer frente a un mercado complicado. La nueva gerencia de EEUU no hace sino avivar el fuego al otro lado del Atlántico y los empleados deben buscar las oportunidades que surgen la nueva situación tras la pandemia de COVID.

'Tuca & Bertie' T3 -3 de agosto de 2022

Las dos mujeres pájaro protagonistas de la serie animada, y que toman prestadas sus voces de Tiffany Haddish y Ali Wong, regresan con una tercera temporada llena de romance, dolor crónico, ambición y citas. Tuca Toucan y Roberta ‘Bertie’ Songthrush son dos vecinas de Nueva York en la treintena que no pueden ser más diferentes. A través de sus tramas, la serie explora temas como la adicción, el abuso sexual, el trauma o la aceptación personal.

'Bendita paciencia' T3 -5 de agosto de 2022

Esta serie que explora las complicaciones de la 'pamaternidad' en tiempos modernos se adentra en su tercera temporada en la temida adolescencia. Martin Freeman, protagonista y creador de la serie que se basa en su propia experiencia, regresa en el papel de Paul junto a su pareja Ally (Daisy Haggard) y sus hijos Luke y Ava. ¿Soportará el matrimonio la presión de criar a sus hijos y de cuidar, a su vez, de unos padres ya mayores?

Disney+

'9.-1-1' T3 y 4 -3 de agosto de 2022

La plataforma incorpora las temporadas 3 y 4 de la serie que narra el día a día de los profesionales de emergencias en la ciudad de Los Ángeles y que incluye a policías, paramédicos y bomberos. La serie creada, entre otros, por el poderoso Ryan Murphy aborda en cada temporada alguna catástrofe que requiere la intervención de los equipos de emergencias y esa trama se entremezcla con las historias personales de los protagonistas. Mientras que la tercera entrega está marcada por un tsunami que afecta al muelle de Santa Monica, en la cuarta será un desprendimiento de tierra por la rotura de un embalse lo que ponga en peligro a la población.

'Wu-Tang: An American Saga' T2 -3 de agosto de 2022

En esta segunda temporada la serie se adentra en la grabación del histórico álbum ‘Enter the Wu Tang’. La banda cambió sus vidas, tanto como ellos cambiaron el panorama musical. La música supuso para los miembros una alternativa al tráfico de drogas y a la pobreza y su influencia en el rap fue definitiva.

Amazon Prime Video

'All or Nothing': Arsenal' (Docuserie) - Jueves 04

Esta docuserie llevará a los espectadores tras bambalinas de una temporada crucial para uno de los clubes de fútbol más importantes del mundo, en la que se verá como el Arsenal centra todos sus esfuerzos en luchar por el éxito a nivel local y en volver a la competición europea de élite. Además de capturar los altibajos de la vida en el Emirates Stadium y en el Centro de Entrenamiento del Arsenal, las cámaras de All or Nothing seguirán a la plantilla del equipo fuera del terreno de juego para examinar los retos diarios a los que se enfrentan los deportistas de élite durante el exigente calendario de competición.

Filmin

'Los Emigrantes' (Miniserie) - Martes 02

La mayor superproducción escandinava de la temporada es esta miniserie de tres episodios que adapta la novela homónima de Vilhelm Moberg y relata la odisea de una familia sueca que a mediados del siglo XIX emigra a Estados Unidos persiguiendo un sueño de prosperidad. Esta es la historia de una familia sueca al frente de una ola de emigrantes escandinavos que cruzaron el Atlántico a mediados del siglo XIX, con la promesa de encontrar tierras libres en Minnesota para construir propiedades y una economía en auge.