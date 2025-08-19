Inés Rodríguez descubre la iniciativa inclusiva 'Baloncesto sin límites': "Nuestra labor terminará cuando no llame la atención"

En este vídeo, que ahora recupera El Intermedio, Inés Rodríguez visitaba una jornada de 'Baloncesto sin límites', una iniciativa pionera e inclusiva que hace accesible el baloncesto a personas con cualquier tipo de discapacidad.

Inés Rodríguez visitó 'Baloncesto sin límites', una liga de baloncesto pionera en España y nacida en Canarias que cuenta con dos grupos, uno de discapacidad intelectual y otro de salud mental, que adapta las reglas del baloncesto para que sea accesible a todo el mundo.

Carlos Olano, presidente de la Federación Canaria de Baloncesto, explicaba que el proyecto surge de la voluntad de ofrecer a las personas con discapacidad que quieren jugar al baloncesto "lo mejor que se les puede ofrecer".

Olano animaba a otras federaciones a vivir una jornada de 'Baloncesto sin límites' y aseguraba que "nuestra labor va a terminar cuando consigamos que esto no llame la atención".

Domingo, padre de uno de los participantes, mostraba su ilusión por este proyecto del que su hijo forma parte desde hace tres años: "Va ilusionado y en progresión. Esto es una gran familia", comentaba.

Inés también hablaba con algunos de los participantes, que le explicaban que se habían levantado a las cuatro de la mañana para participar en esa jornada: "Si esto no es compromiso, yo no sé qué puede serlo", reaccionaba la colaboradora más 'inusual' de El Intermedio.

Javier Choren, director del Proyecto SUMA de Gran Canaria en el que se incluye esta iniciativa, abría sus puertas a todo el mundo: "Da igual la diversidad, el tipo y el nivel, tenemos de todo para que puedan jugar y pasarlo bien porque al final son las verdaderas estrellas", afirmaba.

"Creo que todo el mundo en esta sociedad tenemos derecho a hacer lo que nos gusta", defendía Choren, que retaba a Wyoming a jugar un partido con el Proyecto SUMA. Inés, por su parte, recibía su propio homenaje, con camiseta incluida.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.