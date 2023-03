Después de muchos años en los que en ficción el papel de la mujer era secundario, delante y también detrás de las cámaras, el cuento ha empezado a cambiar. Cada vez más mujeres se apropian del relato para contar historias que interesan. Títulos internacionales como 'Girls', 'Fleabag' o 'Big Little Lies' abrieron el camino y sirvieron de inspiración para muchas creadoras. En España, Leticia Dolera dio un gran paso con su 'Vida perfecta' y las creadoras de 'Cardo', Claudia Costafreda y Ana Rujas, han confirmado su talento con la segunda temporada de 'Cardo'. Además, este auge ha sido paralelo a la tendencia a hablar no solo de los intérpretes que dan la cara sino de los nombres que están detrás a cargo de la producción, el guion o la dirección. En este contexto, encontramos grandes historias con fantásticas protagonistas creadas o no por mujeres y vamos a repasar algunas de las más recientes para que tengas la lista a mano.

'Cardo'

Con su segunda temporada, esta serie vuelve a la lista de series sobre mujeres porque además sus creadoras no han hecho otra cosa que confirmar su talento con los nuevos capítulos. Disponible en ATRESplayer PREMIUM, la primera temporada presentaba a María, la joven protagonista que se convertía en la voz de toda un generación frustrada. Incapaz de salir de un bucle de malas decisiones, María acaba en la cárcel. En la nueva entrega, la trama experimenta un salto temporal de tres años en los que la protagonista inicia una nueva vida fuera de la cárcel. Una nueva oportunidad en la que pretende recuperar el tiempo perdido con la firme intención de rehacer su vida, pero por mucho que trate de alejarse de los excesos y de encontrar un trabajo estable no va a ser fácil deshacerse del estigma de ser una exconvicta.

'Carmen curlers'

Esta serie danesa de Filmin cuenta la curiosa historia real de cómo la invención del rizador eléctrico de pelo se convirtió en el motor de liberación de toda una generación de mujeres en los años 60. Aunque su protagonista sea el empresario que tuvo la visión para comercializar un objeto aparentemente superficial, fue la mujer que él contrató para su empresa la que consiguió que muchas mujeres dejarán de ser amas de casa para trabajar en las factorías de la empresa y conquistar así su independencia en un territorio dominado hasta entonces por hombres.

'Yellowjackets'

Disponible en Movistar Plus+, esta serie creada por Ashley Lyle and Bart Nickerson ('Narcos') cuenta la historia de las integrantes de un equipo juvenil de fútbol femenino, que se convierten en las (des)afortunadas supervivientes de un accidente de avión en el medio de la nada. La serie narra el complicado viaje de este equipo hasta convertirse en un clan salvaje. 25 años después, cada una de las supervivientes sigue intentando reconstruir su vida. Esto demuestra que el pasado nunca es realmente pasado y que lo que comenzó en aquel lugar está lejos de acabar. El 24 de marzo llega a la plataforma la segunda temporada y la tercera ha sido ya también confirmada. Melanie Lynskey ('Castle Rock'), Juliette Lewis ('Camping'), Christina Ricci ('Z: The Beginning of Everything') y Tawny Cypress ('Imborrable'). Lauren Ambrose ('Seis metros bajo tierra', 'Servant') y Simone Kessell ('Obi-Wan Kenobi') se unen al reparto junto a Elijah Wood (trilogía de 'El Señor de los Anillos').

'We are lady parts'

Disponible también en Netflix, esta comedia británica hace gala de un humor transgresor para contar la historia de un grupo de jóvenes musulmanas que forman na banda de punk feminista en Londres. Además de por la trama, los personajes y el increíble guion de la creadora y directora Nida Manzoor, esta ficción destaca por su fantástica banda sonora. A través de seis episodios de media hora, la serie ganadora de tres BAFTA muestra la realidad de unas jóvenes que huyen de los estereotipos. La trama sigue la historia de las jóvenes que forman un grupo punk, desde el punto de vista de Amina Hussein, una estudiante de ciencia reclutada para ser la guitarrista principal.

'Reinas de África'

Jada Pinkett Smith es la productora ejecutiva de esta serie documental sobre varias reinas africanas muy emblemáticas, estrenada recientemente en Netflix. La primera temporada de cuatro episodios se centrará en la vida de Njinga, una compleja, cautivadora e intrépida guerrera del siglo XVII que reinó en Ndongo y Matamba, en la actual Angola. Njinga fue la primera gobernante del país, cobró fama por su mezcla de talento político, diplomático y militar, y se convirtió en un icono de la resistencia.

'Colegio Abbott'

Esta comedia de Disney no deja de recoger premios y reconocimientos desde su estreno en Disney+. La serie que cuenta con dos temporadas es el primer trabajo de Quinta Brunson que como directora, guionista y protagonista. Antes de la serie, era una conocida cómica que publicaba sus vídeos en Instagram y en YouTube. La serie sigue el estilo de falso documental para narrar el día a día de un colegio público de Filadelfia. A través de episodios de formato corto de poco más de 20 minutos vamos conociendo al profesorado y estudiantes de un colegio infantil que pese a los apuros económicos logra salir adelante gracias al empeño, la profesionalidad y la ilusión de sus profesores. La protagonista es Janine Teague (Quinta Brunson), una profesora novata con verdadera vocación por la educación cuya ingenuidad contrasta con la actitud de profesoras más experimentadas y acostumbradas a luchar contra los obstáculos del sistema de la educación pública de Estados Unidos. De hecho, a través del humor, la serie es una suerte de homenaje al profesorado que se empeña en sacar lo mejor de los alumnos de entornos más desfavorecidos a pesar de la falta de medios.

'Supernormal'

Miren Ibarguren da vida a Patricia Picón, la protagonista de esta serie original de Movistar Plus+ que narra en tono de humor los obstáculos para conciliación de la vida personal y profesional y que destierra el mito de 'superwoman'. Con su divertidísima segunda temporada, la comedia hace un mayor hincapié en cómo la maternidad penaliza a las mujeres. La primera temporada acabó con la protagonista embarazada por cuarta vez y despedida del banco de inversiones en el que trabajaba por utilizar información privilegiada para uno de sus clientes, mientras que los nuevos episodios arrancan dos años después. En ese tiempo, Picón se ha quedado en casa, cuidando de su familia y va a comprobar lo difícil que es volver a trabajar.

'Hacks'

A la espera de la tercera temporada, en HBO Max están disponibles las dos primeras entregas de esta serie que ha conquistado al público y a la crítica. Jean Smart y Hannah Einbinder son las protagonistas de esta serie que sigue a la cómica veterana Deborah Vance que se resiste a aceptar el ocaso de su carrera. Su única opción para reinventarse es Ava Daniels, una guionista millenial que llega hasta Deborah tras ser cancelada por un desafortunado chiste. La relación que forjan, a pesar de que no pueden ser más diferente es el gran atractivo de esta comedia dramática creada por Paul W. Downs, Lucia Aniello y Jen Statsky.

'Happy Valley'

Creada por Sally Wainrwright y protagonizada por Sarah Lancashire, la serie sigue a una de las mejores policías de su división y una madre coraje que lo tiene todo en contra. Es una mujer que pierde a una hija; es tutora de su nieto Ryan; tiene una hermana toxicómana, Clare (Siobhan Finneran), luchando por rehabilitarse y, por si fuera poco, se vio inmersa en la investigación de un caso que la conectaba directamente con Royce (James Norton), el violador de su hija (y para más inri padre de su nieto). La segunda entrega finalizó en 2016 con Royce en la cárcel. Como se le prohibió cualquier comunicación con su hijo Ryan, decidió enviarle cartas a través de algunas mujeres a las que les prometía matrimonio, incluyendo a Frances (Shirley Henderson), que llegó a hacerse pasar por una profesora para acercarse al niño. En la tercera (y última) temporada que acaba de estrenar Movistar Plus+, un turbio asesinato provoca que Catherine vuelva a tener relación con Royce, el psicópata que violó a su hija y provocó que acabara suicidándose. El suceso obliga a la sargento a reabrir una herida que no termina de cerrar, a las puertas de su jubilación y tratando de reconciliarse con la idea de que su nieto Ryan, ahora un adolescente de 16 años, quiera tener una relación diferente con su padre biológico, el propio Royce. Catherine hará lo imposible por mantenerle alejado de la influencia de Royce, desesperado por contactar con su hijo desde la prisión en la que cumple condena.

'Las de la última fila'

Esta serie de Netflix cuenta la historia de cinco treintañeras, amigas íntimas desde el colegio, que año sí año también se van una semana juntas de escapada. Pero este año ha surgido algo que las obligará a inventar nuevas reglas para su juego: a una de ellas le han diagnosticado cáncer. Hay viajes que te cambian la vida para siempre. Y hay vidas a las que un viaje cambia para siempre. Mónica Miranda, Godeliv Van Den Brant maría Rodríguez Soto, Itsaso araña y Mariona Terrés son las protagonistas de la ficción creada por Daniel Sánchez Arévalo.