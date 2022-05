El drama carcelario 'Time', distribuido en España como 'Condena' y disponible en Movistar Plus+, ha sido la gran triunfadora de los premios Bafta de televisión al hacerse con el galardón a mejor miniserie, por delante de la favorita 'It's a sin', y con el reconocimiento de mejor actor para Sean Bean. El actor se impuso a Olly Alexander ('It's a sin') y a su compañero de reparto Stephen Graham.

Ha sido especialmente llamativa la escasez de premios de la serie que narra el impacto de la epidemia del sida en la vida de un grupo de jóvenes durante los años 80. 'It's a sin' contaba con 11 nominaciones, incluidas la de mejor miniserie, mejor actor y mejor actriz y también varios de sus intérpretes estaban nominados como mejor actor de reparto actores de reparto. Un galardón que finalmente ha recaído en el actor de 'Succession', Matthew Macfayden.

El premio a mejor actriz dramática se lo ha llevado Jodie Comer, por su papel en 'Help' que trata la situación de las residencias duranta la pandemia de COVID. Comer se ha impuesto a Kate Winslet, nominada por 'Mare of Easttown', y a Emily Watson, nominada por 'Too close'. 'Help' también se llevó el premio mejor actriz secundaria que fue para Cathy Tyson.

También ha habido sorpresa en la categoría de mejor serie internacional que ha ganado la ficción sobre la esclavitud en Estados Unidos 'The underground railroad', superando a grandes éxitos como 'El juego del calamar', 'Mare of Easttown' o 'Succession'.

La exitosa serie sobre una adolescente que miente a sus amigos sobre su vida familiar que llegaba recientemente a Filmin 'In my skin' ha sido premiada como mejor serie dramática. Y en el apartado de comedia los premios han sido para 'Motherladn' y para el actor Jamie Demetriou por 'Stath lets Flats' y para la actriz Sophie William por 'Alma's not normal'.