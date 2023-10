La trama de 'Deudas', la serie que puede verse en laSexta los jueves a las 22.30, se sigue complicando durante el primer episodios. La viuda Pepa Carranza acude junto a sus hijos al notario donde van a descubrir las últimas voluntades del padre de familia y éstas no le van a gustar, en absoluto.

Pepa Carranza y Carlos Alberto han estado felizmente casados durante 50 años, así que ella conoce muy bien a su marido. Cuando llegan, el notario les informa de que el difunto ha dejado un vídeo para su familia y se disponen a verlo con gran expectación. En él, Carlos Alberto habla de lo feliz que ha sido en los últimos años y lo que ha disfrutado de su vida. Pero, precisamente, como Pepa le conoce muy bien, sabe leer entre líneas e interpreta las palabras de su marido. Aún así le cuesta creerlo y pide rebobinar el vídeo. "Sí, que ha quedado precioso, mamá, y así le recuerdas de esta manera muy bien", dice Lucía a su madre sin saber que la intención de ella es otra.

Al escucharlo por segunda vez, ya no tiene dudas: "Hay otra mujer. Que me muera aquí mismo si no está diciendo eso, le conozco como si le hubiera parido". Y entonces llega una nueva retahíla de insultos de Pepa Carranza a la imagen de su marido en el vídeo: "Adultero, putero, cabronazo, sinvergüenza, la madre que te parió". Como no puede agredirle en persona, el empujón se lo lleva el televisor que acaba en el suelo ante el asombro del notario. Mientras los hijos intentan llevarse de allí a su madre, el pequeño de ellos, Javi, preguntar por la cuestión monetaria.

Y ahí viene la segunda sorpresa. No hay nada que hablar sobre dinero porque no hay herencia que valga, bueno sí, han heredado deudas. Carlos Alberto pidió una hipoteca sobre la academia y para recuperarla, la familia tendrá que pagar 400.000 euros.