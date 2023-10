El jueves llega al prime time de laSexta 'Deudas' y semanalmente habrá una nueva entrega hasta completar la serie. La comedia lleva el sello de Daniel Écija, toda una eminencia en la ficción española que está detrás de títulos como las míticas 'Periodistas' o 'Médico de familia' y las más recientes 'La Valla', 'Estoy vivo', 'Vis a vis' o 'Cristo y Rey', entre una larga lista.

Bajo su supervisión el guion está escrito por Jesús Mesas, Sara Cano, Jorge Valdano y Javier Andrés. La dirección corre a cargo de Oriol Ferrer, David Molina, Luis Oliveros y Pol Rodríguez.

Gran parte del éxito de la serie reside en un amplio reparto que además de los nombres de las veteranas Carmen Maura ('Alguien tiene que morir') y Mona Martínez ('La novia gitana', 'La red púrpura'), cuenta con un elenco de actores forjado en la comedia como Salva Reina ('Allí abajo') o Carmen Ruiz ('Con el culo al aire'). A ellos, se suman intérpretes como Javi Coll, Ibrahim Al Shami, Ana Verónica Schultz, Pedro Ángel Roca, María de Nati ('Nacho'), Miguel Ángel Martín, Cristina Peña, Roberto Mateos, Fede Rey, Michael John Treanor o Carmen Canivell.

Un trabajo coral que da lugar a una comedia macarra y provocadora sobre la historia de un enfrentamiento salvaje gracias a unos personajes que protagonizan situaciones imprevisibles. Tenemos a una viuda que pudo ser chica Almodóvar, un cantante venezolano muerto, un sobrino delincuente y una ambiciosa concejala que aspira a ser la alcaldesa de Madrid. Si le sumas un Jesús Gil de barrio, una actriz porno, un exagente ruso y una vieja paralítica que tiene una ballesta y un gato que se llama Chiquetete, el disparate está servido.

Aunque en muchas ocasiones la comedia se ha considerado un género menor, todos los actores y actrices coinciden que no es nada fácil de hacer. Además, en ella intervienen muchos factores porque no basta con que los guiones sean divertidos, sino que la ejecución tiene que ser precisa para no cargarse un chiste. Los propios protagonistas de la serie han alabado el trabajo de todos sus compañeros y reconocen que el rodaje era muy divertido, especialmente en las escenas en las que aparecían las dos familias juntas.