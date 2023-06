Este domingo 25 de junio, y previo paso por las salas de cine el 22 de junio, llegan a ATRESplayer PREMIUM los dos primeros capítulos de 'Las noches de Tefía', la serie producida por Buendía Producciones con la participación de Atresmedia Televisión que narra uno de los episodios más oscuros y desconocidos de nuestra historia reciente: el del campo de concentración de Tefía al que, entre los años 50 y 60, la dictadura franquista envió a muchos homosexuales condenados por la ley de Vagos y Maleantes.

Uno de los grandes retos a los que se enfrentó el reparto de 'Las noches de Tefía' fue el de enfrentarse a una estricta dieta para reflejar en sus propios cuerpos las condiciones infrahumanas en las que vivían los presos. Javier Ruesga afirma que "lo llevé fatal" y explica que "lo que aprendí de las dietas es que adelgazar es muy duro y que son muy peligrosas".

"Comed con salud y sano, pero no os metáis en dietas", recomienda el intérprete de 'La Sissi' en la serie, que en el vídeo sobre estas líneas afirma que "si no hubiera tenido ante mi el mejor trabajo y objetivo de mi vida, me habría vuelto loco".

"Para mi la dieta significó la conexión entre mi yo real con el personaje", apunta Luifer Rodríguez, que da vida a 'La Pinitos'. "Perder 18 kilos en dos meses y medio te hace sentir más débil, frío, no poder caminar porque te mareas y eso me conectó personalmente con el posible drama que podía tener esta gente", añade el actor. "Pasar hambre nos ayudaba a estar en los hechos y había que tomar el compromiso de que esta historia era preciosa, pero había que acompañarla con pasar hambre".