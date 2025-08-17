Compras
Rebajas 2025: menos compras, más devoluciones y auge de las tiendas online este verano
Los detalles Las rebajas de verano no están teniendo el mismo éxito que en años anteriores. Menos compras, más devoluciones y el aumento de las compras online marcan un panorama diferente para tiendas físicas y consumidores en España.
El verano no solo significa vacaciones, también es sinónimo de rebajas. Sin embargo, todo apunta a que este año no están teniendo el mismo tirón que en años anteriores.
Se compra menos, más rápido y en mayor cantidad durante las primeras semanas, pero también se registran muchas más devoluciones por compras impulsivas. Uno de cada diez artículos adquiridos en rebajas termina siendo devuelto, lo que supone un aumento de más del 25% respecto a otros años.
"Se ha notado mucho la bajada porque no hay gente en Madrid, lo que está entrando ahora mismo es mucho cliente extranjero", explica un encargado de tienda.
Además, el gasto promedio también ha caído. Ahora, el gasto medio en rebajas de verano por persona se sitúa en 56 euros, frente a los 64 euros que suele gastar una persona fuera del periodo de rebajas.
Por otro lado, la ola de calor ha influido en que muchas personas eviten las tiendas físicas y se decanten por las compras online, que este año se han incrementado un 10% respecto a 2024.