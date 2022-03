Lo primero que hay que tener claro para comprender el fenómeno fan que arrastra 'Outlander' es que está basado en una serie de novelas escritas por Diana Gabaldon a partir de 1991 y que en nuestro país están tituladas como 'Forastera'. La cadena norteamericana Starz se hizo con sus derechos en 2013. Como no sabían el éxito que iban a cosechar se firmó por una temporada de 16 episodios. Pero su impacto ha sido tal que acaban de estrenar la 6ª y está firmada una 7ª. Vamos a ir poco a poco desgranando lo que da de sí esta ficción... pero eso sí... con mínimos spoilers para que os hagáis una idea completa de la serie sin arruinaros las grandes sorpresas.

¿Dónde verla?

Las 5 primeras temporadas pueden verse en Netflix y MovistarPlus+, pero la 6ª que se acaba de estrenar, en nuestro país sólo está disponible en MovistarPlus+.

El inicio de todo

'Outlander' arranca con Claire Randall (Caitriona Balfe) una enfermera de la segunda guerra mundial, que después de la guerra se dispone a disfrutar de una segunda luna de miel con su esposo, Frank Randall (Tobias Menzies), en las Tierras Altas de Escocia. Mientras su marido investiga a su antepasado Jonathan Randall (también Tobias Menzies), Claire sin proponérselo se embarca en un asombroso viaje en el tiempo. Este salto temporal le lleva a conocer a Jamie Fraser (Sam Heughan), un habitante de las Tierras Altas escocesas del siglo XVIII, con el cual se ve obligada a casarse.

Los saltos en el tiempo

En una serie como esta que juega con los viajes en el tiempo, sería un pecado no aprovecharse de ellos. Y eso es lo que hace una segunda temporada que llegó a las pantallas en 2016. Claire nuestra protagonista arranca estos episodios de vuelta en siglo XX, desconcertada e intentando averiguar qué es lo que le ha pasado a Jamie. Ella conoce la historia y sabe lo que le ocurrirá a los habitantes de las Tierras Altas. Sabe que en la Escocia del siglo XVIII habrá un alzamiento que culminará en la sangrienta batalla de Culloden y en la que morirían muchísimos highlanders. Un conflicto que marcará el final de su forma de vida. Los dos se habían propuesto cambiar el futuro para que esa batalla no tenga lugar, pero con Claire en 1948... ¿qué podrá hacer para ayudar a Jamie? Eso sin contar con que a Frank, el primer esposo de Claire, no está muy por la labor de aceptar la "nueva realidad" de su viajera esposa.

A siglos de distancia

La tercera temporada sigue jugando con la separación entre Jamie y Claire. Han pasado 20 años desde la batalla de Culloden (ya os imaginaréis que eso de "cambiar el futuro" no salió muy bien) y Claire desconoce si Jamie sigue vivo. Estos episodios nos cuentan por un lado, qué le ha pasado a Jamie en esas dos décadas y como Claire se ha aclimatado a vivir de nuevo con su primer marido. Pero Claire logra localizar a Jamie y se arma de valor para volver a viajar atrás en el tiempo para reencontrarse con él.

Cruzando el charco

Sin revelar más de la cuenta os diremos que Claire y Jamie lograron reencontrarse, pero como dice el refrán... la alegría dura poco en casa del pobre. Así que en la 4ª temporada los dos acaban dejando Europa atrás y viajando a Estados Unidos, a Carolina del Norte donde Jamie tiene parientes. Allí deberán decidir cómo quieren iniciar una nueva vida en lo que por aquel entonces era un territorio que pertenecía a Gran Bretaña. Un nuevo mundo que los desafía a forjarse una vida en medio de la esclavitud, los indios nativos y la certeza de la guerra que se avecina. Por otro lado, en el siglo XX, alguien muy cercano a Claire investiga lo que ha pasado con ella en el pasado y se encontrará con una revelación muy inesperada.

Se avecina (otra) guerra

La 5ª temporada de 'Outlander' se basa en el 5º libro de la saga que lleva por nombre 'La cruz ardiente'. En estos episodios continúa esa calma tensa que precede a un gran conflicto. Jamie y Claire se han establecido en las montañas de Carolina del Norte pero ni el Reino Unido, ni los estadounidenses les dejan tranquilos. Para establecerse en las colonias americanas Jamie se comprometió con la corona inglesa a cambio de entregarles las tierras del cerro Fraser. Ahora ante la amenaza del movimiento regulador nativo, un sentimiento anti-británico que derivaría en el arranque de la revolución americana, los Frasers tendrán que enfrentarse a múltiples peligros y obstáculos para defender a su familia y el hogar que han forjado en las montañas de Carolina del Norte.

Ahora sí, ¡Guerra!

De la sexta temporada que se acaba de estrenar ni queremos, ni podemos contaros mucho. Solo deciros que esa amenaza de guerra entre los colonos británicos y los nativos está más cerca que nunca.

Como habéis podido comprobar, 'Outlander' tiene mucha chicha que ofrecer. La excusa del viaje en el tiempo nos ofrece una historia de amor a través de los siglos que se enmarca en un contexto histórico tremendamente interesante por todos los cambios sociales y territoriales que se produjeron. Amor, intrigas, traiciones, drama... 'Outlander' tiene todos esos ingredientes que la han convertido en una serie con unos seguidores tremendamente fieles a Claire y Jamie. Sabemos que habrá 7ª temporada, aunque desconocemos que ocurrirá más allá de ella. Sí que os podemos contar que las novelas de Diana Gabaldon en las que se basa la serie son 9. Hasta ahora se ha ido adaptando un libro por cada temporada. ¿Significa esto que todavía nos quedan dos temporadas más por confirmarse? Es algo que desconocemos y, al contrario que Claire... nosotros no podemos saber lo que ocurrirá en el futuro.