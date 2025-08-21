Ahora

Arranque con humor

Gonzalo Miró reacciona al ver a los colaboradores de Más Vale Tarde: "Otro día que os ahorráis en peluquería"

Más Vale Tarde comienza hoy con un divertido comentario en el que Gonzalo Miró ironiza sobre el nivel capilar de los colaboradores del programa: "Tenéis la fea costumbre de hacernos juntas a los mismos y ese día hay recortes".

Como cada día en Más Vale Tarde, Marina Valdés saluda a los invitados de hoy, que en esta ocasión son Gonzalo Miró, Gabi Sanz y Juan Manuel Medina.

La composición de la mesa, de la que también forma parte Elia Gonzalo, provoca el divertido comentario de Gonzalo Miró: "Otro día que os habéis ahorrado en peluquería", comenta el colaborador, que comparte 'corte' con sus compañeros.

"Tenéis esa fea costumbre de hacernos juntar a los mismos y ese día hay recortes", continúa con sorna Gonzalo ante las risas de sus compañeros.

Miró también tiene para Elia, de la que asegura que "hoy te lo has llevado todo tú". "A Elia le han hecho coleta también para terminar rápido", añade Marina.

