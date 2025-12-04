"Te ordeno que dejes a esa chica": Eva Sannum y otros amores de Felipe que tampoco convencieron al rey Juan Carlos

El príncipe Felipe quería casarse por amor y no se cansó de buscarlo. Su padre, el rey Juan Carlos, creía que lo mejor era guardar el amor para las amantes. Así comienza la historia real que se narra en este cuarto episodio de la docuserie de atresplayer.

La docuserie de atresplayer 'Los Borbones: una familia real', analiza en este cuarto capítulo que hoy emite laSexta la llegada de Letizia Ortiz a la monarquía. En este repaso, no duda en detenerse en un aspecto crucial: los amores que tuvo el príncipe Felipe antes de su aparición y la reacción de su padre, el rey Juan Carlos, al saber de su existencia.

Guapo, simpático y heredero al trono, el príncipe Felipe se convirtió pronto en un fenómeno de masas que, además, decidió tomar un rumbo distinto al que marca la monarquía en asuntos del corazón. "No me considero obligado a contraer matrimonio con una persona de procedencia o sangre real, será una relación basada en el amor, una pareja con la que poder compartir vida y trabajo", declaraba un jovencísimo príncipe en una entrevista que rescata este documental.

Él siempre apostó por el amor y rompió con la regla de oro de su padre: el amor y el trabajo no se mezclan.

Isabel Sartorius, primer amor y primer fracaso de Felipe

Así llegó Isabel Sartorius. Él tenía 21 años y ella, 24. Se querían, pero para la monarquía, y especialmente para Juan Carlos, no era suficiente. Su relación duró unos dos años. Como siempre, la Casa Real prefería guardar silencio sobre la vida afectiva del príncipe. Para sus miembros, Isabel no era la adecuada. Tenía una situación familiar complicada, incompatible con la Corona.

"Con quien se case, pues es muy probable que le guste y que la quiera, pero también es importante pensar que va a ser la reina de todos los españoles y que a todos nos debe gustar", decía Sabino Fernández Campo, secretario general de la Casa de Su Majestad el Rey de 1990 a 1993. "Yo espero que la encuentre, la que le guste a él y a nosotros", insistía.

Y, sobre todo, tenía que gustarle a Juan Carlos, que tenía preparada una buena lista de mujeres con sangre azul para Felipe.

Los amores plebeyos de Felipe y los rechazos de Juan Carlos I

Pero el joven príncipe no quería escuchar a su padre y comenzó a relacionarse con modelos y actrices, todas ellas, plebeyas. Ninguna de estas relaciones salió adelante. Felipe chocaba una y otra vez con el "no" de Juan Carlos y cargaba con la presión de una monarquía cuyo futuro dependía de su decisión.

"Es verdad que se produce mucha información con el tema de mi posible matrimonio. La verdad es que no me queda más remedio que sobrellevarlo con sentido del humor", comentaba él mismo ante la prensa.

De cara al mundo, Juan Carlos se vendía como un rey actual y abierto. Pero dentro de los muros de Zarzuela, se mostraba firme en su decisión de no permitir que su hijo se casara con una mujer que no llevara sangre azul. "¿El príncipe Felipe podrá casarse con una plebeya?", le preguntaban en una entrevista para un medio extranjero. "Sí, depende del rey y del Congreso. Si no es una persona adecuada... pero es muy difícil que no sea una persona adecuada", puntualizaba. "Casarse por amor es muy bonito, pero tiene muchos problemas. Da muchos problemas a la larga", comenta la periodista experta en Casa Real Carmen Enríquez en este documental.

La relación con Eva Sannum

Y entonces llegó Eva. "Él estuvo muy enamorado de Eva Sannum; o sea, pero muy enamorado de Eva Sannum", recalca Enríquez. Felipe subió la apuesta e iba a por todas. Estaba enamorado y quería casarse con Eva Sannum. "La reina decía: 'Lo importante es que se quieran. Que él la quiera, que ella le quiera. Que se hagan felices, porque es para siempre'", asegura Pilar Urbano, biógrafa de la reina Sofía, en esta producción

La reina era partidaria de una boda por amor. Pero Juan Carlos, no. De nuevo, su padre se cruzó en el camino. El amor es para las amantes. Felipe podía estar con Eva y con todas las mujeres que quisiera, pero no podía meterla en casa.

Pero el príncipe estaba dispuesto a ir más allá; concretamente, a Noruega. Felipe se plantó con su madre, Sofía, con Eva y con su escote de escándalo en la boda real de Haakon y Mette-Marit. El pulso padre–hijo estaba servido.

La reacción de Juan Carlos fue brutal. Su hijo había ido demasiado lejos con eso del amor. Así que redobló la presión sobre Felipe y Eva...

Las dos Españas: quienes quieren a Eva y quienes no

La opinión pública comenzaba a dividirse entre quienes querían a Sannum como futura reina y quienes no. "Por los datos que tengo ahora mismo, por la trayectoria de Eva Sannum, por el perfil, me parece que hoy no apostaría yo por ella como reina de España", decía Antonio Hidalgo en un programa presentado por Ana Rosa.

Había lanzado una encuesta a sus espectadores: "Fíjate, total de llamadas recibidas: 78.110. ¿Quiénes están a favor de Eva Sannum? No la quieren: 70.486".

El ultimátum del rey Juan Carlos para que Felipe dejara a Eva Sannum

La prensa perseguía a la modelo micrófono en mano y ella hacía lo posible para escapar. Pero finalmente, el rey sentenció con una frase demoledora: "Como padre y como rey, te ordeno que dejes a esa chica"

"Se celebró una audiencia en el Palacio Real y era el día en que todos creíamos que Felipe iba a anunciar su compromiso con Eva Sannum. Y aquel día, además de los invitados, había muchos periodistas que estaban esperando eso", recuerda Iñaki Gabilondo en 'Los Borbones: una familia real'. "Felipe me coge en un aparte. Estaba contando la dificultad extraordinaria que tenía para él poder desarrollar cualquier tipo de relación. No podía él tener tiempo para cuajar nada porque en el primer segundo tenía 100 millones de focos mirando y que era imposible desarrollar ningún tipo de relación.

Juan Carlos se salió con la suya una vez más. Ya podía volver la campechanía y la apariencia.

Felipe había perdido la batalla más dura, pero la guerra seguía abierta y no pensaba rendirse. La siguiente mujer de la que se enamorara se convertiría en su esposa. Nadie podría pararlo. Y años más tarde puso el telediario y vio a Letizia Ortiz.

*Ya disponible 'Los Borbones: una familia real' en atresplayer.com

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.