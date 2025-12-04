Los amigos 'pijos' del príncipe Felipe pusieron el apodo de 'la jolines' a su novia Letizia Ortiz

El documental de atresplayer 'Los Borbones: una familia real' cuenta en este cuarto episodio cómo fue el inicio de la relación entre Letizia Ortiz y el príncipe Felipe. Una historia de cuento con unos inicios complicados.

La docuserie de atresplayer 'Los Borbones: una familia real' que emite hoy laSexta aborda la guerra sucia que se desató con Letizia Ortiz cuando se anunció su compromiso de matrimonio con el entonces príncipe Felipe.

El entonces rey Juan Carlos I no veía con buenos ojos que su hijo se casase con una mujer sin sangre real que además estaba divorciada. Felipe y ella provenían de mundos muy distintos, argumentaba. Y al menos, en eso no se equivocaba.

"Empezó a discutirse si aquello era un disparate, porque no era de rancio abolengo ni de gran cuna de sangre real y que era plebeya", cuenta Iñaki Gabilondo en este documental.

Letizia 'la jolines'

La también periodista Carmen Enríquez, experta en la Casa Real, señala que los amigos del príncipe eran "muy pijos", chicos de "la alta sociedad". "Sus compañeros de colegio, los de las grandes familias y tal, yo creo que no había visto en su vida a un ciudadano de infantería", añade Gabilondo.

Enríquez desvela que le pusieron un mote a la novia de Felipe. "Letizia parece ser que tenía la costumbre de decir con cierta frecuencia 'jolines', y nos contaron, gente próxima a esos amigos, que la llamaban 'la jolines', y lo cual, la verdad, es que es un apodo bastante peyorativo e injusto", juzga Enríquez.

El ascensor social

Pero Letizia no iba a doblegarse ante los machos alfa de Zarzuela. Ella siguió apostando por la naturalidad y se llevó a Felipe a la boda de su prima, algo que muchos no vieron con buenos ojos. "Lo que no me gusta es que lo arrastre a determinadas cosas", lamentaba Peñafiel en una tertulia televisiva de la época. "Llevarle a la boda de una prima. Acabarán llevándole a la boda del vecino del 5º de Aluche", añadía.

"En el fondo, el ascensor social tiene muy poco prestigio, aunque la gente hable mucho de él y todos sancionamos con terrible dureza a aquel que ha tenido la suerte de ascender socialmente", opina Pedro Vallín, periodista de La Vanguardia.

