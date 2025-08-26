Eva Sannum, exnovia del rey Felipe, reflexiona sobre su pasado: "Estoy muy contenta de no haber sido reina, es una vida llena de limitaciones"

Eva Sannum, exnovia del rey Felipe, rompe su silencio y confiesa "no echar de menos esa vida" con el joven príncipe: "La gente no se da cuenta que es agotador, es una vida llena de limitaciones".

"Creo que a Eva Sannum no le gustaría retroceder en el tiempo, ya que veo que se muestra contenta y satisfecha de no haber sido reina", avanza Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, antes de mostrar parte de la entrevista que ha dado la ex del Rey Felipe VI, en exclusiva, para un medio noruego.

La ahora publicista ha roto su silencio y ha confesado no "echar de menos" su pasado con el joven príncipe, más allá de lo que la gente pueda pensar: "Puede parecer arrogante, pero no quiero que nadie piense que hablo de mi pasado y del príncipe con la prensa o que doy una entrevista porque echo de menos ser el centro de atención. Nunca quise que se pensara que echaba de menos esa vida o que quería sacar provecho de algo que marcó, sin duda, mi pasado y mi presente. La gente quizás piensa que me perdí una vida con yates y champán, pero no se da cuenta de que es agotador. Es una vida llena de limitaciones, ¡estoy muy contenta de no haberme convertido en reina!".

Desde el plató, a la colaboradora Angie Cárdenas "le choca saber cómo le ha marcado el presente". "El pasado lo entiendo, ¿pero el presente?", pregunta al resto de tertulianos. "Lo que ella comenta es que, a día de hoy, se enorgullece de la vida que lleva, con sus hijos, su agencia de publicidad... Y que vive sin la presión social de algo que le pasó factura", explica Tatiana Arús, añadiendo que la exmodelo "compara su situación con la de Meghan Markle".