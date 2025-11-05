Juanma Lamet, sobre las memorias del rey emérito: "Letizia Ortiz es lo contrario de Juan Carlos I y la demostración de que se pueden hacer las cosas de manera profesional"

En Al rojo vivo, el periodista analiza las memorias del rey emérito y critica su visión patrimonialista de la monarquía. Defiende a Letizia Ortiz como ejemplo de profesionalidad y sostiene que el libro debería llamarse 'Expiación' en lugar de 'Reconciliación'.

En Al Rojo Vivo, Juanma Lamet ha hablado sobre las memorias del rey emérito y las polémicas acusaciones que contiene, entre ellas las referidas a Letizia Ortiz, a quien se señala como un factor que no habría contribuido a la cohesión familiar. Sin embargo, para el periodista sucede justo lo contrario:"Letizia Ortiz es lo opuesto a Juan Carlos I y la demostración de que se pueden hacer las cosas de manera profesional y sin una concepción patrimonialista de la Corona".

Lamet ha añadido que "alguien como Juan Carlos I, que el 23-F le dice a su hijo que lo que está en juego no es la democracia, sino la Corona, está mostrando cómo entiende él la democracia. Se considera autor de la democracia, cuando en realidad fue impulsor de la Transición, pero los verdaderos autores de la democracia somos los españoles. Fue una obra colectiva".

Por eso, concluye:"En lugar de llamarse 'Reconciliación', debería llamarse 'Expiación'".