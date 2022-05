Netflix se ha ganado el sobrenombre de gigante del streaming a base de alimentar un ingente catálogo de producciones, entre otras cosas. Y, salvo en caso de miniseries, superar la barrera de las dos temporadas es el gran anhelo de la mayoría de las ficciones. No hay duda de que la audiencia es clave para la renovación de una serie, pero en muchas ocasiones los seguidores han visto cómo ni siquiera eso ha sido suficiente para evitar la cancelación.

'Space Force', la comedia protagonizada por Steve Carell, John Malkovich, Ben Schwartz y Lisa Kudrow ha sido cancelada apenas tres meses después del estreno de la segunda temporada, según ha publicado en exclusiva Deadline. Con menos éxito que la primera entrega, que fue durante bastante tiempo la serie más vista, la segunda apenas ha aparecido en el Top 10 de la plataforma. Su discreta audiencia y el alto coste de producción hacen una combinación nefasta, especialmente ahora que Netflix acaba de anunciar uno de sus peores resultados trimestrales en años.

Probablemente también haya influido en la decisión el hecho de que la expectativas sobre la serie eran altas teniendo en cuenta que tenía el sello de 'The Office' ya que venía de la mano de su productor Greg Daniells y de su protagonista Steve Carell. Sin embargo, ni eso, ni el atractivo reparto ni la premisa inspirada en la creación de una Fuerza Espacial por parte de la administración Trump, han sido ingredientes suficientes para el baremo de Netflix en estos tiempos.

Peor suerte ha corrido en este sentido otro de los proyectos cancelados y que ni siquiera tendrá ocasión de estrenarse. Se trata de la serie animada 'Pearl' fruto del acuerdo de Netflix con Archewell Productions, la compañía creada por Meghan Markle y el príncipe Harry tras su salida de la familia real británica. La serie no va a pasar de la fase de desarrollo y no veremos a su joven protagonista, una niña de 12 años que en sus aventuras encuentra inspiración en varias mujeres influyentes de la historia. Según ha publicado Deadline, la plataforma sigue interesada en otros títulos de la plataforma como la serie documental 'Heart of Invictus'.

Los datos mandan, especialmente ahora que los números no acompañan a la empresa de Red Hastings y la nueva estrategia que pasa por buscar ingresos a través de la publicidad o cobrando a los usuarios por compartir sus contraseñas, parece que irá también asociada a una mayor selección de los contenidos. ¿Buscará ahora Netflix primar la calidad frente a la cantidad?