La nueva serie de éxito de Netflix es 'Heartstopper', una ficción de adolescentes que está conquistando a todos los públicos con su historia de amor entre dos alumnos británicos de secundaria. Su premisa es deliciosamente sencilla y quizá ahí radica también parte de su encanto. Es tierna, amable, optimista y eso en estos tiempos de crispación no es muy común. Es más dramática, más diversa y más inocente que 'Sex Education', con la que comparte ese aire de ficción británica; y también se aleja de la oscuridad de 'Euphoria'.

Todos tenemos en nuestro imaginario esas series que nos hacían soñar con historias de amor en las aulas del instituto. El problema es que durante muchos años esas historias no representaban a todos los adolescentes y el colectivo LGTBIQ+ ha crecido prácticamente sin referentes en la ficción, o si los tenía siempre era en un entorno de violencia, incomprensión o como una historia secundaria para cumplir con una especie de cuota autoimpuesta. En los últimos años, las historias de amor LGTBIQ+ se han afianzado gracias a títulos como 'Con amor, Víctor' o 'Euphoria' y también se han integrado con una mayor naturalidad como hemos visto en 'Sex Education', por mencionar alguna.

La historia

Heartstopper se centra en Charlie, un introvertido y enamoradizo estudiante abiertamente gay de un instituto británico solo para chicos. Acosado en el pasado por su orientación sexual, el protagonista se siente protegido entre sus amigos Tao e Isaac con los que trata de pasar desapercibido. Elle es una joven trans y amiga de Tao, Isaac y Charlie y que durante el curso se ha cambiado al instituto solo para chicas que está cruzando la calle y tendrá que buscar su sitio en un nuevo entorno. Sin embargo, eso será difícil cuando conozca a Nick y su corazón le de un vuelco. Lo suyo parece un amor imposible porque para empezar Nick es, a priori, hetero. Es mayor, del equipo de rugby, popular y amigo de los chicos que le acosaron, pero a pesar de las diferencias se harán amigos en seguida. Y de ahí nacerá el inesperado romance cuando Nick empiece a sentir un inusual interés por Charlie. Además, Nick llega a la vida de Charlie después de que haya dejado de verse con Ben, otro chico del grupo de los populares con el que se sentía utilizado y despreciado. Junto a los protagonistas, todo el grupo comienza un viaje vital de autodescubrimiento y aceptación, apoyándose los unos a los otros mientras aprenden a encontrar y a aceptar su yo más auténtico.

A diferencia de otras series juveniles que perpetúan patrones del mito del amor romántico como los celos, la posesión, etc; Heartstopper habla de libertad, de respeto hacia el otro y de amor propio. Aunque hay quienes ven en ella una visión edulcorada del amor y la vida del colectivo LGTBIQ+ en el instituto y durante la adolescencia, la serie no esconde el acoso hacia algunos de sus protagonistas por ser gays, trans o simplemente diferentes. Y es que, tal y como ha explicado la creadora de la historia Alice Oseman, la seie "trata de celebrar la alegría queer". "Por encima de todo, espero que haga sonreír a la gente y les alegre el día - pero también espero que inspire, en particular, a los jóvenes queer a creer que pueden encontrar la felicidad y encontrar el romance y encontrar la amistad", ha asegurado. En definitiva, se trata de que se convierta en el lugar feliz de muchas personas.

Sus protagonistas

El reparto de Heartstopper está formado por un grupo de actores prácticamente debutantes. "Queríamos actores jóvenes, queríamos un reparto auténtico, y obviamente necesitábamos gente con talento", afirma Oseman. "Así que sabíamos que iba a ser una tarea difícil". Además, Oseman ha contado que las audiciones se hicieron a través de vídeollamada hasta la fase final qeu fue presencial porque era fundamental para "saber si había química". Oseman asegura que lo tuvo claro cuando vio a Joe Locke y Kit Connor juntos por primera vez en los papeles de Charlie y Nick.

Joe Locke es Charlie

A sus 18 años recién cumplidos, Locke está terminando el instituto y 'Heartstopper' ha supuesto su debut en una serie de televisión. En la serie interpreta a Charlie, un buen estudiante de secundaria con talento para la música y las matemáticas con gran habilidad para el atletismo. Aunque por su complexión delgada no le llaman la atención otros deportes, terminará metiéndose en el grupo de rugby para estar más cerca de Nick, el chico que le gusta.

Kit Connor es Nick

Es el más experimentado del reparto y entre otros títulos ha trabajado en 'Rocketman' o 'His dark materials'. Connor se mete en la piel de Nick, un estudiante de un curso superior en el mismo instituto que Charlie, con gran seguridad en sí mismo y encanto natural, que juega en el equipo de rugby y forma parte del grupo de los más populares de la escuela. Sin embargo, no encaja entre los abusones de sus amigos y a raíz de su amistad con Charlie comenzará a cuestionarse su orientación sexual.

Yasmin Finney es Elle

Aspirante a modelo y tiktoker con cientos de miles seguidores de sus vídeos de belleza, retos de baile y confesiones sobre lo que ha sido crecer siendo trans en Manchester, Yasmin Finney ha conseguido con esta serie su primer papel como actriz. En 'Heartstopper' se mete en la piel de Elle, una de las mejores amigas de Charlie que como parte de su proceso de transición ha sido trasladada al colegio de chicas y debe empezar de nuevo lejo de sus amigos. Aunque al principio le cuesta, pronto encontrará la amistad cómplice de Tara (Corinna Brown) y Darcy (Kizzy Edgell).

William Gao es Tao

Aunque 'Heartsopper' es su primer trabajo en una serie, este joven actor ha trabajado con el National Youth Theatre de Reino Unido y además es músico y tiene su propia banda, Wasia, Project, con la que ha publicado su primer álbum. En la serie interpreta a Tao, el amigo heterosexual de Charlie y Elle. Este joven apasionado del cine es la principal figura protectora de Charlie por lo que le cuesta fiarse de Nick, ya que precisamente se relacina con el grupo de los acosadores de su mejor amigo. Además, está pasando su propio momento complicado después de que su amiga Elle se haya cambiado de colegio.

Tobie Donovan es Isaac

La nueva serie de Netflix también supone su estreno en la interpretación. Es el cuarto en discordia del grupo y supone un apoyo para el resto de sus amigos desde un discreto papel. De sonrisa entrañable y apasionado por la lectura, no hay escena en la que no aparezca leyendo un libro, intenta mantenerse neutral ante los conflictos del resto del grupo.

Así creó Alice Oseman 'Heartstopper'

La historia de Charlie y Nick es una creación de la escritora, artista y guionista Alice Oseman. Inicialmente, los protagonistas nacieron como personajes secundarios de 'Solitario', la novela que escribió con tan solo 17 años. Tal y como ella misma ha explicado, la pareja no se iba de su cabeza. Sin embargo, Oseman no quería escribir una novela sobre ellos.

En agosto de 2016 empezó a publicar en Internet comics sobre la pareja cada dos meses y, en 2018 ante la creciente cifra de seguidores, decidió autopublicar una edición limitada de copias físicas recaudando más de 25.000 dólares en un día a través de Kickstarter. Fue entonces cuando See-Saw Films se fijo en la historia para crear una serie de televisión, le propusieron a Oseman escribir el guion y el resto es historia, o mejor dicho es la serie que puedes ver en Netflix.

La propia Oseman ha hablado de la importancia de ver cómo se materializan sus personajes, después de haber crecido sintiendo que en la televisión no había una representación real del colectivo queer. Y precisamente sus personajes y su historia destacan por narrar el romance, la amistad y la alegría queer porque "aunque ahora hay mucho más contenido queer en televisión —afirma— muchas historias siguen siendo muy serias o centradas en el trauma".