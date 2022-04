Abril no ha sido un buen mes para Netflix ya que los resultados trimestrales arrojaban una pérdida de 200.000 suscriptores y es la primera vez que sucede algo así en diez años. ¿Ha agotado Netflix la fórmula? Hay muchos análisis posibles, pero la plataforma de streaming ya estudia medidas como incluir una cuota con publicidad o monetizar las cuentas compartidas. Eso sí, lo más probable es que los cambios no lleguen antes de uno o dos años. Y mientras tanto 'the show must go on' así que llega un nuevo mes con un montón de novedades que repasamos a continuación.

'A tres metros sobre el cielo: la serie' T3 -4 de mayo

A los protagonistas de 'A tres metros sobre el cielo: la serie' les ha llegado el momento de elegir su camino y en esta tercera y última temporada tendrán que tomar un montón de decisiones. Están apunto de dejar atrás la adolescencia y Summer (Coco Rebecca Edogamhe) parece lista para vivir la nueva estación con la despreocupación que nunca tuvo, Dario (Andrea Lattanzi) recibe una oferta irrechazable, Sofia (Amanda Campana) teme ser una extraña para sus amigos y Ale (Ludovico Tersigni) se siente culpable. En este último verano en la costa de la Romaña este grupo de amigos descubrirá mucho más sobre sus sueños, su amistad y sus aspiraciones. Además, en este camino hacia la madurez van a tener la compañía de nuevos amigos ya que al reparto original se incorporan Cristiano Caccamo como Luca, Stefano Rossi Giordani como Stefano, Emilia Scarpati Fanetti como Federica) y Ludovica Ciaschetti como Viviana.

'El marginal' T5 -4 de mayo

Separados después de su fuga fallida, Pastor y Diosito afrontan nuevos peligros que ponen en jaque su supervivencia. Uno acabó en la cárcel; el otro buscó refugio fuera de ella. Pero ambos deben lidiar con las consecuencias de sus actos y reparar el daño que han hecho. Entretanto, dentro de Puente Viejo, la lucha por el poder continúa. Borges, James y Bardo preparan un brutal ajuste de cuentas que los enfrentará a César y la Sub-21; todo bajo la atenta mirada del un nuevo director, Sergio Antín.

'Clark' -5 de mayo

¿Siempre has querido saber de dónde viene lo de Síndrome de Escocolmo? Pues la nueva miniserie de Netflix, 'Clark' tiene la clave. De hecho, está basada en las verdades y mentiras de la historia del célebre ladrón de bancos sueco Clark Olofsson que dio origen al concepto del síndrome de Estocolmo. Dirigida por Jonas Åkerlund y protagonizada por Bill Skarsgård narra la vida de un hombre que sedujo a toda Suecia. La gente se rindió a sus encantos pese a sus cargos por tráfico de drogas, intento de asesinato, agresión, robo y montones de atracos a bancos. Se trata de un relato ficticio de una de las personalidades más polémicas de la historia contemporánea de Suecia.

'El Pentavirato' -5 de mayo

¿Y si resulta que una sociedad secreta ha estado controlando los acontecimientos mundiales por el bien común desde la peste negra de 1347? La verdad es que teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido en los últimos años esta explicación podría tener su lógica. Pero estamos hablando de ficción y de la disparatada comedia 'El pentavirato'. Todo arranca cuando un peculiar periodista canadiense se ve implicado en una misión para destapar la verdad y descubre que la salvación del mundo podría depender de él. Como curiosidad esta serie tiene seis episodios y su creador Mike Myers es además el único protagonista que da vida a los ocho personajes principales de la serie.

'Bienvenidos a Edén' -6 de mayo

¿Y si el viaje de tu vida incluyera no volver a casa? El planteamiento pinta bien, pero todo depende del destino y la compañía de ese viaje. En el caso de 'Bienvenidos a Edén', la nueva serie juvenil de Netflix, Zoa y otros cuatro jóvenes influencer son invitados por la marca de una nueva bebida a vivir una experiencia increíble: una fiesta exclusiva en una isla secreta. Sin embargo lo que comienza como un excitante viaje se transformará en la aventura de sus vidas. Y es que el paraíso no es lo que parece. Amaia Aberasturi, Diego Garisa, Tomy Aguilera y Belinda Pop encabezan el reparto en el que también encontramos Amaia Salamanca, Berta Vázquez o Guillermo Pfening, entre otros.

'El sonido de la magia' -6 de mayo

Este nuevo título coreano que incorpora la plataforma es un drama que se adentra en el género musical y de fantasía para contar el encuentro entre la adolescente Yoon Ah-yi (Choi Sung-eun) que ha madurado demasiado rápido y el mago Rieul (Ji Chang-wook) que aún conserva a su niño interior y que vive en un fantástico parque de atracciones abandonado. El mago consigue hacer desaparecer los problemas de la joven que sufre acoso en el colegio y que está desencantada con una vida difícil. Gracias a esta nueva amistad recuperará la esperanza y se aferrará a la magia para creer en sí misma.

'42 días en la oscuridad' -11 de mayo

Este thriller policial que se inspira en un hecho real es la primera serie original de Netflix en Chile. Verónica Montes desaparece de su hogar sin dejar rastro. Su hermana Cecilia y el abogado Víctor Pizarro comenzarán una búsqueda en contra del tiempo para encontrarla. Juntos se enfrentarán a la negligencia de las instituciones, los prejuicios de la sociedad y el acoso de la prensa y harán todo lo posible para que la verdad salga a la luz.

'Belleza salvaje' -12 de mayo

Este thriller sudafricano narra una historia que comenzó quince atrás, cuando Don y Grace Bhengu probaron un producto tóxico junto un grupo de niños que vivía en la calle. Ahora, Zinhle Manzini, una superviviente de aquel grupo, vuelve para vengarse y se convierte en una fuerza invisible que destapa secretos familiares y arrastra a los Bhengu a una espiral de destrucción. Pero por el camino también salen malparados inocentes, y su propia oscuridad amenaza con consumirla. Zinhle debe decidir si quiere justicia o venganza pura y dura. La serie de seis episodios está protagonizada por la actriz y cantante sudafricana Rosemaru Zimu.

'El abogado del Lincoln' -13 de mayo

Basada en las novelas de Michael Connelly llega a Netflix 'El abogado del Lincoln'. En concreto, la ficción adapta la segunda novela de la saga titulada 'El veredicto'. La serie se centra en el abogado Mickey Haller que, tras el asesinato de su exsocio, debe hacerse cargo del bufete y de un importante juicio por homicidio. Es el caso más difícil que ha abordado desde el asiento trasero de su coche, con implicaciones que no podía imaginarse. Y es que sí, este idealista iconoclasta ejerce la abogacía desde el asiento trasero de su Lincoln, de ahí el nombre de la serie. Junto a Manuel García Rulfo que interpreta al protagonista también encontramos en la serie a Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole y Angus Sampson.

'Un vampiro en el jardín' -16 de mayo

El encuentro trascendental entre una humana y la reina de los vampiros puede cambiar el mundo. Ese es el punto de partida de esta serie de animación que muestra un mundo en el que la humanidad ha perdido la guerra contra los vampiros y en el que un grupo de humanos supervivientes intenta mantenerse a salvo en un pequeño pueblo protegido por un muro de luz. Allí vive reprimida Momo, que desearía convivir con el enemigo. Y logrará tener un encuentro trascendental con Fine, la reina de los vampiros que un día amó a los humanos. Las dos tratarán de recuperar un tiempo pasado en el que humanos y vampiros vivían en armonía.

'El diario del futuro' T2 -17 de mayo

Esta serie se basa en un reality japonés de finales de los 90 y es como su título indica "un diario de amor sobre acontecimientos que ocurrirán en el futuro". De hecho su reparto lo componen solteros que no se conocían de nada antes de la serie y que protagonizan una historia romántica siguiendo el borrador de un "guion" que está escrito en el diario que reciben, y que únicamente incluye un esquema de la historia. Ahora llega a Netflix la segunda temporada que se centra en un triángulo amoroso, y en ella el diario someterá a sus protagonistas a pruebas crueles y grandes obstáculos. ¿Escogerán los solteros el amor o la amistad? El maestro de ceremonias es Daigo y en el estudio también trabajan Chinatsu Wakatsuki, Satoshi Mukai (Panther), Mizuki Itagaki y Miyu Honda.

'¿Quién mató a Sara?' T3 -18 de mayo

Llega la temporada final de este thriller y Álex (Manolo Cardona) obtendrá por fin una respuesta a la pregunta que le ha atormentado: ¿Qué le ocurrió en realidad a Sara? Al final de la segunda temporada todo apuntaba a que Marifer fue la responsable de la muerte de Sara al cortar las cuerdas de un paracaídas pero un giro inesperado lo cambiaba todo. Nicandro revela que Marifer no fue la responsable del crimen al hablar de "nosotros". Ahora toca averiguar a quiénes se refiere ese pronombre y también muy importante por qué la mataron. Todas las respuestas llegarán con una sorprendente y explosiva tercera temporada en la que veremos a los enemigos convertirse en aliados.

'Love, Death+ Robots' T3 -20 de mayo

La antología de animación Love, Death + Robots, ganadora del Emmy, vuelve con un tercer volumen y los productores ejecutivos Tim Miller (Deadpool, Terminator: Destino oscuro) y David Fincher (Mindhunter, Mank). Terror, imaginación y belleza se combinan en nuevos episodios que abarcan desde el descubrimiento de un mal ancestral hasta un apocalipsis muy cómico. Estos relatos impactantes fantásticos, de terror y ciencia ficción son de una originalidad muy característica y una imaginación visual rompedora.

'Ghost in the shell: SAC_2045' T2 -23 de mayo

En la nueva entrega de la serie 'Ghost in the Shell', las Fuerzas Especiales de la Sección 9 se enfrentan a una amenaza para toda la humanidad. Después del misterioso final de la primera temporada, por fin ha empezado la batalla entre las Fuerzas Especiales de la Sección 9 y una amenaza posthumana. Animada totalmente por ordenador, esta ficción narra una historia absorbente y vibrante. ¿Es el posthumano la posible evolución humana que se ha visto en Ghost in the Shell hasta ahora?

'Stranger Things' T4A -27 de mayo

La esperada cuarta temporada de 'Stranger things' nos sitúa seis meses después de la batalla de Starcourt, que sembró el terror y la destrucción en Hawkins. La pandilla de amigos se separa por primera vez, y todos intentan recuperarse a pesar de los problemas en el instituto. En esta época en la que se sienten tan vulnerables, surge una nueva y terrorífica amenaza sobrenatural, todo un misterio que, si se llegara a resolver, acabaría con los horrores del Mundo del Revés. La creación de los hermanos Duffer vuelve con el reparto original pero suma además numerosas incorporaciones entre las que destaca la de Robert Englund, el actor que interpretó al mítico Freddy Krueger. La entrega va a llegar dividida en dos partes y para la segunda habrá que esperar al 1 de julio.