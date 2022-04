Netflix y HBO Max. HBO Max y Netflix. Dos gigantes del streaming que llevan ya unos cuantos años en nuestro país peleándose por nuestra atención. Las dos plataformas son dos gigantes con suficiente presupuesto para producir series de una calidad y unos valores de producción incontestables. En sus catálogos hay decenas... ¡uy!, "decenas". Mejor dicho, hay centenares de series... ¡miles de series! Pero, si tuvierais que quedaros solo con una, ¿cuál sería? Lo que está más que claro es que no se puede llegar a todo. Estar al día y ver todas las novedades que ofrecen las dos es casi imposible a no ser que te dediques las 24 horas del día a ver series. Y ni aun así. Por eso, y teniendo en cuenta que si queréis saber todas las características de Netflix podéis informaros aquí y, con HBO Max, podéis hacerlo aquí, nosotros vamos a centrarnos en el contenido: vamos a enumerar cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de cada una.

Netflix

Pros:

Para empezar, al haber llegado la primera a nuestro país tiene una mayor penetración en nuestro mercado. Esto le ha dado una ventaja competitiva y sigue siendo el líder en el mercado de las plataformas de streaming. Algo que se traduce en que un 59,9% de los usuarios españoles lo tienen contratado.

Cantidad

Desde que llegó a España, su mensaje siempre ha girado más o menos en torno a un mismo concepto: la cantidad. En Netflix lo tienes "todo". Series, películas, documentales.... de todo. Y en cantidades ingentes. Netflix es la plataforma que estrena más contenido cada mes. Y a más contenido, más variedad. En Netflix siempre vas a tener algo que ver. Algo que se ajuste a tus gustos. Solo tienes que encontrarlo.

Experiencia de usuario

La experiencia de la plataforma es un grado y tanto su interfaz como su manera de navegar a través de sus menús hacen de esta plataforma la mejor a la hora de navegar por ella. Todo está agrupado de forma intuitiva y el cacareado algoritmo hace los deberes por ti. En cuanto has visto tres o cuatro títulos detecta tus gustos y te va sugiriendo otros nuevos sin dejar de afinar sus recomendaciones a medida que vas viendo más y más. Así siempre tendrás algo que ver que, al fin y al cabo, es lo que la plataforma quiere de ti: tenerte enganchado.

Calidad de imagen

En sus 3 planes de precios va escalando también la calidad de imagen. Pasa del SD al HD y por último, al 4K, el plan más caro. Esta última, vista en una buena televisión con un HDR bien calibrado, es una maravilla. Eso sí, tienes que ser un gourmet audiovisual para pagar el aumento de precio solo por el acceso al 4K. Normalmente, la mayoría de usuarios que pagan el plan más caro lo hacen por la cantidad de dispositivos a los que se puede tener acceso con este plan de precios.

Catálogo

Os dejamos aquí una miniguía con los mejores títulos que se pueden ver en la plataforma. Si quieres saber otros títulos imprescindibles de Netflix, están aquí.

'The Crown'

Temporadas: 4

Hay pocas cosas que tengan más morbo que conocer la vida privada y los trapos sucios de una familia real. Si encima se trata de la Familia Real de las familias reales, todavía con más razón. 'The Crown' repasa la historia y el día a día de Isabel II de Inglaterra y su familia. Contada a través de 3 líneas de tiempo y tres grupos de (magníficas) actrices y (magníficos) actores dando vida a los Windsor en los diferentes momento de su vida, la serie está planificada en 6 temporadas. Ya llevamos 4 y nos queda asistir a su ocaso pero, lo visto hasta ahora nos deja, probablemente, la que hasta hoy es la serie más prestigiosa de toda la plataforma.

'Stranger Things'

Temporadas: 3

Está, posiblemente, en el top 3 de series más famosas y más queridas de la plataforma. La mezcla de fantasía, terror, niños (que ya no lo son tanto) y la estética ochentera fue un cóctel imposible de condesar en una sola temporada. El éxito fue absoluto y aunque los hermanos Duffer (sus creadores) querían incluir a otros personajes y tramas diferentes, el clamor popular les hizo claudicar y continuar con la historia de esta panda que puso en nuestro vocabulario una palabra que ya no podremos olvidar nunca: Demogorgon.

'Dark'

Temporadas: 3

Es una de las mejores series de ciencia-ficción de la última década y, sin duda, la que mejor trata e hila la problemática de los viajes en el tiempo. Con uno de los finales más brillantes de los últimos años, 'Dark' sigue las secuelas de la desaparición de un niño que expone los secretos y las conexiones ocultas entre cuatro familias mientras desentrañan lentamente una siniestra conspiración que abarca tres generaciones y que puede acabar con el universo y con el continuo espacio-tiempo.

'Narcos'

Temporadas: 3

Fue uno de los primeros pelotazos de Netflix. La serie se hizo tan famosa que hasta llegó a protagonizar una polémica campaña publicitaria en la Puerta del Sol de Madrid. De repente, la frase "plata o plomo" se hizo famosa en medio mundo. La culpa la tuvo esta serie que, por otra parte, sigue siendo una de las mejores del catálogo. Por si a alguien le pilló fuera del planeta cuando se estrenó, narra la historia real de uno de los los capos del narcotráfico más famosos y peligrosos del mundo a finales de la década de los 80: Pablo Escobar. Haciéndole frente, dos agentes de la DEA de los Estados Unidos que intentaban darle caza y los esfuerzos de un gobierno desbordado para mantener el orden y hacer frente al cártel de Medellín en un brutal y sangriento conflicto. La serie tuvo tanto éxito que dio pie a un spin-off que dura todavía hoy y en el que se cuenta la historia de otros cárteles famosos del narcotráfico sudamericano.

'BoJack Horseman'

Temporadas: 6

Es, sin discusión, la mejor serie de animación que tiene la plataforma. Se trata de la historia de BoJack, un caballo que fue la estrella de televisión de los 80 de una serie familiar, pero que ahora ha caído en desgracia, nadie le contrata y vive en su mansión de Beverly Hills sumido en una continua nube de depresión y borrachera. Sus primeras temporadas se caracterizan por tener grandes dosis de humor inteligente y, a veces, grosero, pero a medida que van discurriendo los episodios, la serie se torna en una radiografía de la depresión tan indispensable como brillante.

Contras:

Uno de los principales puntos a favor de esta plataforma también es un arma de doble filo así que lo recogemos también como uno de los puntos flacos de la plataforma...

Cantidad

La velocidad de estrenos a los que nos tiene acostumbrados esta plataforma hace que devoremos series como si fuesen comida rápida. No da tiempo a degustarlas, a paladearlas, a disfrutarlas. Hay tantísima cantidad que las series que realmente merecen la pena se pierden entre una marea de títulos y estrenos que muchas veces se acaban dejando a la mitad. No estamos diciendo que las series de Netflix no tengan calidad. Hay títulos que son imprescindibles pero muchas veces, hay series que se pierden porque nadie se ha parado a hacerles caso entre los miles de títulos disponibles. Un caso en concreto, por ejemplo, fue el de 'Gambito de Dama'. La serie pasó sin pena ni gloria en su estreno hasta que el boca a boca terminó convirtiéndola en una de las sensaciones de 2020. Pero en principio, esta ficción fue arrastrada por una marea de estrenos en los que le fue imposible destacar.

Visionado

El ritmo en Netflix es demencial y su política de estrenos hace que te suelten la temporada completa en vez de hacerlo episodio por episodio. Puede que a muchos esto les parezca algo positivo pero nosotros somos unos románticos y no nos parece que sea algo como para sacar pecho. Al tener todos los episodios a la vez, la principal función que tenía el carácter episódico de las series, es decir, el dejarte con ganas de más de cara al episodio de la semana siguiente se pierde. Los cliffhangers no tienen tanta efectividad y solo sirven los que se plantean al final de una temporada. Ellos han cambiado la forma de ver las series, sin duda, pero ya queda en la consideración de cada uno si este modelo les convence o no.

Demasiado invasivo

Netflix quiere tenerte enganchado cada vez que accedes a su plataforma. No te deja pensar. ¿Quién no se ha sentido abrumado o incómodo al terminar un episodio y que automáticamente arranque una cuenta atrás para ver el siguiente episodio sin dejarte siquiera ver los créditos? Ahora todas lo hacen es verdad, pero Netflix te deja menos tiempo de reacción que el resto. Es más, en Netflix es imposible navegar tranquilamente por su interfaz. A los dos segundos de pararse en un título salta el tráiler con el sonido a todo trapo. No puedes siquiera pensar si te apetece ver esa serie o ese documental tranquilamente. Prácticamente te obliga a elegir o a pasar a otro título. Algo tan sencillo como mostrarte el tráiler sin sonido y que seas tú el que decida si quieres escucharlo o no ni está contemplado en su plataforma. Su misión es captar tu atención a cualquier precio.

HBO

Pros:

La plataforma de WarnerMedia lleva unos cuantos años entre nosotros pero hace menos de uno llevó a cabo un rebranding completo. Pasó de llamarse HBO España a HBO Max. Cambió el color negro por el morado, introdujo varias divisiones de contenido y modernizó una interfaz y una forma de consumir sus títulos que antes hacían aguas comparadas con su competencia más directa. Aun así, sigue muy por detrás de su competidora directa. Solo el 19,6% de los españoles están suscritos a HBO Max.

Calidad

Siempre ha sido la bandera de la plataforma y lo sigue siendo. Desde su llegada a nuestro país ha tenido en su catálogo varias de las mejores series de la historia. Y con la nueva nomenclatura Max, eso no ha cambiado. Se ha incrementado. Sigue estrenando y aglutinando ficciones y docuseries de una calidad incontestable. Esto hace que su ritmo de estrenos sea menor que la de Netflix, pero es su apuesta. Calidad frente a cantidad. Y no solo hablamos de series llegadas de fuera de nuestras fronteras. Aquí en España también son sinónimo de la calidad más alta: 'Patria' y 'Venga Juan' son dos de las mejores series hechas en nuestro país que hemos podido ver estos últimos años.

Dosificación

HBO Max apuesta por el formato episódico: un capítulo por semana. Volvemos a insistir en que este punto es tremendamente subjetivo pero nos parece mucho más efectivo para el título en cuestión dejarte con la miel en los labios hasta la semana siguiente y poder dedicarte a ver otras series o a hacer otras cosas hasta que llegue el próximo capítulo. Será que somos unos impacientes, pero si tenemos la serie al completo es casi imposible parar hasta ver todos los episodios. Semejante atracón acaba por hacer que la serie pierda efecto dramático. No se disfruta igual.

Catálogo

Os dejamos aquí con 5 ejemplo de las mejores series que se pueden encontrar en la plataforma. Pero hay muchos más títulos imprescindibles en HBO Max y aquí están.

'The Wire'

Temporadas: 5

Para muchos, es la mejor serie de la historia. El retrato crudo y directo del tráfico de drogas en Baltimore y los esfuerzos del cuerpo de policía de la ciudad para controlarlo son el punto de partida de una serie que, con un ritmo lento, reposado y muy detallista te va introduciendo en los bajos fondos de la ciudad para no soltarte. Todas las aristas de un poliedro tan complejo como la realidad del mundo de las drogas y lo que las rodea está magistralmente representado. 'The Wire' está llena de personajes complejos y cargados de matices. Cada una de las 5 temporadas se van centrando en un aspecto diferente de la ciudad aunque con el tráfico de drogas siempre presente: el menudeo, los negocios controlados por el narcotráfico, la educación, la corrupción política y los medios de comunicación. A través de estas temáticas y con unos personajes que no te sueltan (McNulty, Omar, Stringer Bell...) se va tejiendo una serie que puede que cueste pillar al principio pero que es una obra maestra que no hay que perderse.

'Los Soprano'

Temporadas: 6

Esta serie lo cambió todo. 'Los Soprano' fue la primera ficción que revolucionó el panorama seriéfilo y televisivo y cuya influencia nos llega hasta hoy. La forma de hilar cada temporada sigue estando considerada como la más ejemplar por los guionistas cinematográficos de Hollywood. La serie recibió más de 100 nominaciones a los Emmy y ganó 21. La historia es la de una familia de mafiosos de Nueva Jersey. Desde fuera tienen la pinta de personas normales y corrientes. Sencillas. Pero por dentro son seres implacables que no dudan en apretar el gatillo para cumplir sus propósitos. Tony Soprano es el cabecilla de esta familia y, a través de la terapia con su psicoanalista, iremos descubriendo lo que se cuece en el mundo del crimen de Nueva Jersey..

'A Dos Metros Bajo Tierra'

Temporadas: 5

Esta serie posee el que, probablemente, es el mejor episodio final de toda la historia de las series. 'A Dos Metros Bajo Tierra' nos cuenta, con mucha mala baba y mucho humor negro, el día a día de una familia que tiene que lidiar con la muerte porque regentan una funeraria. Entre cadáver y cadáver, todos ellos tratan de encontrar su lugar en el mundo, sobre todo, después de que el padre de familia muera accidentalmente en el primer episodio dejando el negocio huérfano. Son cinco temporadas en las que la serie, creada por Alan Ball (ganador del Oscar por el guion de 'American Beauty') se esfuerza en hacernos ver que hay muchos vivos que en realidad están muertos por dentro. Algunos de ellos van resucitando a medida que avanzan los capítulos. Otros... mejor que lo comprobéis vosotros.

'Juego de Tronos'

Temporadas: 8

Solo si has estado metido en un búnker o vivido en una isla desierta durante la última década no habrás oído hablar de esta serie. La adaptación de la saga de novelas 'Canción de Hielo y Fuego' de George R. R. Martin ha sido el último gran fenómeno de masas del mundo de la ficción en serie hasta ahora. ¿Sus argumentos? Fantasía medieval, batallas, trifulcas políticas, lobos huargos, dragones, una especie de zombies... ¿hemos dicho... dragones? La épica de sus 8 temporadas llegó a una traca final inigualable en la que la escala y el presupuesto se dispararon rompiendo varios récords. Es verdad que sus últimos capítulos dejaron satisfechos a muy pocos fans (de hecho, muchos de ellos firmaron una petición para que se volviesen a rodar) pero ni este borrón ha impedido que 'Juego de Tronos' sea considerada como una de las mejores series de lo que llevamos de siglo... y de la historia.

'Succession'

Temporadas: 3 (hasta ahora)

¿Quién dice que las familias millonarias no tienen problemas? Los Roy, si no los tuvieran, se los inventarían. Todo comienza con un problema serio de salud de un magnate de la comunicación. Ante la posibilidad de una muerte inminente sus hijos empiezan a postularse como los herederos al trono. Unos hijos llenos de taras tanto en lo afectivo como en lo profesional que no dudarán en traicionar a su propia sangre con tal de hacerse con el poder. Pero el verdadero problema es que Logan Roy (Brian Cox), el padre, tiene más cuerda de la que pensaban y es peor que todos ellos juntos. Con él recuperado se desata una guerra tanto interna como externa por hacerse con el poder. Es otra de esas series que parecen hechas a posta para ganar premios. Han protagonizado las nominaciones de los Globos de Oro y de los Emmy desde su primera temporada. 'Succession' es una ficción que engancha desde su primer episodio y, aunque es imposible empatizar con ninguno de sus indeseables personajes, Jesse Armstrong, su creador, ha sido lo suficientemente inteligente para darnos un resquicio de debilidad en cada uno y que te hagan desear saber qué les va a pasar en cada capítulo.

Contras

Interfaz

A pesar del lavado de cara que sufrió tanto la plataforma como su navegador hace menos de un año, sigue siendo uno de sus puntos flacos. Ha mejorado mucho, sí pero es que lo que había antes era inaceptable. No era posible crear varios perfiles dentro de la misma cuenta y además, el buscador y las secciones brillaban por ser muy poco intuitivos y tremendamente liosos. La plataforma ha hecho buena parte de sus deberes pero aun así, su entorno de usuario sigue estando lejos de la calidad de su competidor. Hay menos secciones y menos posibilidades de personalización para añadir títulos. Es minimalista, sí, pero al verla tienes la impresión de que no estás viendo apenas el catálogo total de la plataforma y que te estás perdiendo cosas.

Problemas técnicos

Este cambio de interfaz ha provocado algunos inconvenientes que les está costando resolver. Por ejemplo, hay algunos dispositivos Android donde no se puede reproducir todavía a pantalla completa porque hay un marco que hace la pantalla más pequeña de lo que debería ser

Localización y doblaje

Algunos títulos, incomprensiblemente en los tiempos que corren, están llegando a nuestro país sin su doblaje correspondiente al castellano o, directamente sin subtitular. No se entiende como una plataforma tan grande, con tantos medios y en los que la fecha de estreno se conoce de antemano no se planifique su localización con tiempo. Por ejemplo, 'Tiempo de Victoria', que lleva en el catálogo casi un mes, solo tiene el doblaje en castellano en los episodios 1 y 6. En los otros cuatro estará disponible "próximamente". Son detalles que hay que cuidar porque pueden ser la gran diferencia entre una plataforma buena y una excelente.