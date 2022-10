Tim Burton produce y dirige 'Miércoles', la nueva serie de Netflix que se centra en los años de adolescencia de la hija mayor de Morticia y Gomez Addams. Catherine Zeta-Jones y Luis Guzman interpretan a unos padres orgullosos de que su hija estudie en el centro en el que ellos se conocieron, la Academia Nevermore. Se trata de una institución llena de incógnitas y a la que Miércoles Addams llega sin mucho entusiasmo, sin embargo, terminará muy implicada en la misión de conocer la verdad sobre los fenómenos paranormales y la ola de asesinatos que sufre la ciudad. La serie que se estrenará el próximo 23 de noviembre vuelve a contar, como ya explicamos aquí, con Christina Ricci y el tráiler revela que formará parte del profesorado del centro.

Miércoles Addams, a la que da vida Jenna Ortega, no ha conseguido adaptarse a ninguno de los colegios o institutos que ha conocido en su corta trayectoria y la Academia Nevermore no va a ser la excepción. La joven no va a estar precisamente en el grupo de los populares y va a seguir sintiéndose un bicho raro, incluso allí. "Parece que no me importa que la gente me aborrezca, pero en el fondo lo disfruto", asegura la protagonista en un momento del avance.

La joven Addams no va a estar sola en esta aventura. Además de tener a Tío Fétido a su lado, Miércoles también conseguirá que Cosa sea su aliada después de descubrir que ha sido enviada por sus padres para espiarla. Además su compañera de habitación, Enid Sinclair (Emma Myers), con la que no tiene un buen comienzo terminará siendo clave para el éxito de su misión.

Por último, el final del tráiler descubre uno de los secretos mejor guardados, el papel de Christina Ricci en la nueva ficción. Desde el primer momento se supo que la actriz que saltó a la fama precisamente por su interpretación de la mítica Miércoles Addams en las películas de los 90 tendría un papel en 'Miércoles', pero hasta ahora desconocíamos cuál sería su personaje. Pues bien, misterio desvelado. Ricci interepreta a la Srta. Thornhill, una de las profesoras de la Academia. No se sabe mucho más de ella, así que habrá que esperar para conocer más detalles de su implicación en la trama.