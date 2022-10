El nuevo tráiler que ha lanzado Netflix de 'Miércoles' ha desvelado varias sorpresas como la elección de Fred Armisen para interpretar a Tío Fétido o el papel que tendrá Christina Ricci en la serie sobre el personaje que a ella le dio la fama en los 90. También hemos podido ver en acción a Gwendoline Christie, la actriz se mete en el papel de la directora de la Academia Nevermore, Larisa Weems, en la serie de Tim Burton centrada en Miércoles Addams.

Acostumbrados a ver a la actriz enfundada en su armadura y empuñando una espada hay que mirar dos veces para reconocerla en su papel en la nueva serie de 'Miércoles', y eso que no es el primer trabajo que hace después de la exitosa 'Juego de Tronos'. Recientemente, volvimos a verla en 'The Sandman' encarnando al mismísimo Lucifer y previamente también la conocíamos como la capitana Phasma de la saga 'Star Wars'. Con sus personajes, la británica no ha dejado de romper clichés y estereotipos sobre la representación de las mujeres en la ficción. Christie pasó de ser la corpulenta Brienne de Tarth, única heredera de Lord Sellwyn Tarth y aspirante a convertirse en caballero; a la capitana de la Primera Orden en 'Star Wars: Los últimos Jedi'. Un papel que volvía a romper moldes por ser la primera mujer al frente de este ejército imperial del universo creado por George Lucas. Sin embargo, y a pesar de la importancia y el carisma del personaje siempre la vimos vestida con una armadura, casco incluido, que la oculta de pies a cabeza.

En la nueva serie de Tim Burton para Netflix, Gwendoline Christie se mete en la piel de la piel Larisa Weems. Christie sigue luciendo para este papel su inconfundible pelo rubio platino aunque esta vez recogido al estilo clásico de los años 50. De hecho, la actriz llegó a comentar durante su interpretación de Brienne de Tarth en 'Juego de Tronos' cuánto le afectó tener que cortarse el pelo. Ella es la directora de la Academia Nevermore y quien recibe a la nueva alumna Miércoles Addams y a su familia, vieja conocida de la institución porque tanto Gómez como Morticia Addams estudiaron. De hecho, su pasado va a estar relacionado con el misterio que investigará su hija conforme va aprendiendo a dominar sus poderes psíquicos.

Weems dirige un centro que, como ella misma explica en un vídeo promocional, es el hogar para quienes se sienten "diferentes, extraños, marginados y fuera de la norma". Veremos cómo encaja Miércoles Addams en esa escuela para inadaptados y hasta qué punto está la directora enterada de lo que sucede en el centro y del misterio que rodea la ola de asesinatos que afecta a toda la ciudad. Lo descubriremos tras el estreno de la serie el 23 de noviembre.