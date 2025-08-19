Nutrición
VÍDEO | Pablo Ojeda enseña cómo elaborar tres pinchos para ser el anfitrión perfecto: las recetas paso a paso
El nutricionista explica cómo preparar tres brochetas en las que combina los encurtidos con las conservas de pescado o los vegetales. Descubre cómo se preparan en el vídeo principal.
El nutricionista Pablo Ojeda visita Más Vale Tarde para enseñar cómo preparar tres recetas de pinchos, perfectas para cualquier ocasión. Estas, además, son muy sencillas y rápidas. Para su primera receta se necesita atún, que marina en salsa de soja, piparras, aceitunas negras y queso Idiazabal.
Primero corta el atún en tacos. Después, en una brocheta, pincha un taco de atún, una piparra, otro trozo de atún, una aceituna negra y, por último, un trozo de queso. Para rematar este pincho, añade un poco de aceite de oliva virgen extra. El nutricionista añade que, con un soplete, se podría flambear ligeramente el atún y calentar el queso.
El segundo pincho combina pepinillo y pepino. Primero, corta los pepinillos por la mitad, pincha una de estas mitades en una brocheta. Sobre el pepinillo, pone un poco de queso feta, jamón serrano y una láminade pepino, cortada muy fina. Por último, cierra el pincho con la otra porción de pepinillo. Como en el anterior pincho, añade un poco de aceite de oliva virgen extra.
El último pincho tiene un ingrediente muy especial: las berenjenas de Almagro. Primero, retira el pedúnculo y la piel de este encurtido. Las parte por la mitad y, en una brocheta, pincha una porción de berenjena, bonito en aceite, anchoas y una aceituna.
El nutricionista muestra, también, cómo preparar un canapé que mezcla dulce y salado. En una tosta, pone un poco de albaricoque, sardina encurtida, ajo laminado muy fino y, por último, una hoja de albahaca.