Alba Carrillo, sobre el romance de Tamara Gorro y Cayetano Rivera: "Él está en su peor época"

"Me quedo muerta", confiesa Alba Carrillo, tras ver a Tamara Gorro y Cayetano Rivera juntos. "Llevárselo no es ningún premio, está desatado", sentencia la colaboradora, durante el photocall de 'Los Bridgerton'.

Tamara Gorro y Cayetano Rivera han sido pillados por primera vezjuntos tras volver de un viaje a las Maldivas y Dubái en el aeropuerto, confirmando su relación. Una noticia que ha saltado hasta el photocall de 'Los Bridgerton', donde Alba Carrillo, al ser preguntada por el nuevo romance, ha desvelado que se ha quedado "muerta". "Él está en su peor época, así que llevarse a Cayetano no es ningún premio", bromea la colaboradora televisiva.

Lejos de alegrarse, cree que Cayetano "está desatado" y pide a Tamara que tenga "cuidado". "No creo que las mujeres tengamos que reconstruir a nadie, ellos tienen que venir ya bien. Eso de 'esta mujer le va a venir bien porque le va a sentar la cabeza', lo siento, no. Yo quiero que venga bien y ya disfrutemos juntos", asegura Alba.

Desde el plató de Aruser@s, coinciden con la tertuliana. "Que venga ya bien de fábrica", asegura Alfonso Arús. "A veces el problema es creer que vienes bien de serie", bromea Arthur Arús. "Hay mucha gente que prejuzga esta relación y quizás nos sobrepone, y va estupendamente bien", añade el presentador a favor.

