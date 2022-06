Jordi Évole grabó junto a Pau Donés el documental 'Eso que tú me das'. En este proyecto, el periodista recogió el testimonio del vocalista de Jarabe de Palo semanas antes de su muerte.

En su entrevista en Fuera del Mapa, Jordi Évole conversó con Alberto Chicote sobre este momento de su vida. Sentados sobre un puente, el periodista abrió su corazón al chef para hablar sobre este proyecto que cambió su forma de ver la vida: "Lo grabamos un martes y dos martes después Pau moría".

En esos momentos, las dudas asaltaron a Évole. "Me preguntaba si lo que habíamos hecho estaba bien", aseveró el comunicador. Esto se debe a que "había una contradicción", ya que temía estarse aprovechando "de un momento muy duro de su vida".

Estos pensamientos llevaron a Évole a "comerse la cabeza de una forma muy mala", aunque consiguió superar el bache: "Mis amigos y amigas me dijeron que no, que ahí no había nada malo, al contrario, que había una lección de vida muy potente". Sus emociones se transformaron en "un subidón" cuando recibió el buen feedback de los espectadores.

"Lo único que hicimos fue respetar lo que quería Pau", aseguró Jordi Évole, que define la experiencia como "el canto a la vida más alucinante que he vivido".

El homenaje de Jordi Évole a Pau Donés dos años después

Dos años después, la lección de vida de Pau Donés sigue presente en los corazones de muchas personas. Una de ellas, como no podía ser de otro modo, es Jordi Évole. El periodista ha recordado al músico con un sentido homenaje.

Como puede verse en el vídeo que acompaña a estas líneas, Évole ha realizado un resumen informativo para Pau Donés en el que le ha contado todo sobre el final del coronavirus, la última victoria del Real Madrid o el triunfo de Chanel Terrero en Eurovisión.

Seguidamente, el periodista presenta a su banda y se arranca a cantar 'Grita', mítico tema de Jarabe de Palo. La letra de la canción, llena de emoción, finaliza y Évole dedica unas palabras a Pau Donés: "Los Niños Jesús, nos llamamos así Pau. Para ti. Sempre".