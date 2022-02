Hace ocho años, el equipo de Salvados se sumergió en una nueva aventura: la emisión de un falso documental (también llamado mockumentary) sobre el intento de golpe de Estado del 23F: 'Operación Palace'. Pero, ¿de qué se trataba? ¿qué es un mockumentary?

El lenguaje

El mockumentary, o falso documental parece como cualquier otro documental: el espectador cuenta con testimonios y ve imágenes que le sitúan en el contexto histórico. Entonces ¿en qué se diferencia? El contenido es la principal característica y es que se trata de información ficticia, ya que no habla de una realidad. Por ejemplo, en el mockumentary Operación Palace usaron el lenguaje documental para hacer una crítica irónica de lo que fue el intento de golpe de Estado del 23F.

Operación Luna

Jordi Évole desveló que el equipo del falso documental Operación Palace se inspiró en 'Operación Luna' para crearlo. Pero, ¿de qué se trata? 'Operación Luna' es una producción francesa que se emitió en el canal ARTE en el 2002 provocando una revolución en la opinión pública. El guion especula con la posibilidad de que la llegada del hombre a la Luna no fuera más que un montaje de Richard Nixon, el entonces presidente de los Estados Unidos. William Karel, el director de 'Operación Luna', intentó dar credibilidad a su relato entrevistando a funcionarios importantes del país.

Punto de partida

El objetivo del falso documental era contar una historia sobre lo que pudo haber sido el 23F, pero "el Tribunal Supremo no autorizaba la consulta del sumario del juicio hasta que hubieran transcurrido 25 años desde la muerte de los procesados o 50 años desde el golpe".

Por eso, había que marcar un punto de partida. ¿Quién podría ser la persona encargada de orquestar cada movimiento de este intento de golpe de Estado y que sonase creíble? Aunque con el nombre a algunos no les convencieron, los argumentos que pensó el equipo de Jordi Évole hicieron que otros tantos alucinaran: José Luis Garci.

Garci

El mockumentary mostraba cómo los instigadores de la operación Palace habían 'elegido' a José Luis Garci para dirigir el golpe de Estado ya que era una persona comprometida con su cine en temas sociales y con la democracia. De esta forma, contaron que Sabino Fernández Campo decidió reunirse en un búnker del parque madrileño de El Capricho con el director cinematográfico para convencerle del plan (todo esto, ya saben, de forma ficticia). El equipo contó con las declaraciones guionizadas de Garci, quien 'relataba' en el falso documental cómo le ofrecieron dirigir todo: "Sabino me dijo que yo era una elección personal del rey".

Caras conocidas

El equipo de Operación Palace contó con personas que habían vivido el 23F y que podrían dar veracidad al guion para elegir a los personajes que ponen voz al falso documental. Los diputados Felipe Alcaraz, Joseba Azkárraga o Alejandro Rojas Marcos, que ese día estaban en el Congreso, aparecen en el mockumentary, al igual que Federico Mayor Zaragoza, Joaquín Leguina, Jorge Vestrynge e Iñaki Anasagasti, otros políticos destacados en el curso político del momento.

También se contó con la 'versión' de Iñaki Gabilondo, que en la época del golpe de Estado era director de informativos de Televisión Española; Luis María Anson, al frente de la agencia EFE; y Fernando Ónega, director de los informativos de la Cadena Ser y guionista habitual de los discursos de Suárez. El catedrático de Historia Contemporánea de la Universitat de Barcelona, Andreu Mayayo, ponía la guinda del contexto histórico en Operación Palace.

El objetivo

El 23 de febrero de 2014, el equipo de Jordi Évole emitió el falso documental Operación Palace bajo el lema '¿Puede una mentira explicar una verdad?'. Su objetivo era reivindicar que 30 años después aún no teníamos claro qué ocurrió esa noche del 23 de febrero de 1981: "Nos hubiese gustado contar la verdadera historia del 23F. Pero no ha sido posible. El Tribunal Supremo no autoriza la consulta del sumario del juicio hasta que hayan transcurrido 25 años desde la muerte de los procesados o 50 años desde el golpe. Esta decisión es tierra abonada para teorías y fabulaciones de todo tipo... Como ésta. Posiblemente la nuestra no será ni la última ni la más fantasiosa".