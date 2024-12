La serie 'The White Lotus', que narra las vicisitudes en un complejo turístico, tiene previsto regresar a la pequeña pantalla con el estreno de su tercera temporada en HBO en febrero del año que viene, informó este martes el medio especializado Variety.

El jefe de transmisión global de Warner Bros. Discovery, JB Perrette, anunció en una conferencia de medios a la que tuvo acceso la revista estadounidense de la vuelta de la premiada serie, cuya temporada se desarrollará en distintas ubicaciones de Tailandia.

La serie, cuya primera temporada se rodó en Hawai (Estados Unidos) y la segunda en Sicilia (Italia), ha ganado varios galardones en los premios Primetime Emmy, incluidos a mejor miniserie y mejores actores secundarios para Jennifer Coolidge y Mike White, y en los Globos de Oro (mejor miniserie y mejor actriz secundaria para Coolidge).

Durante la conferencia la prensa Perrette también reveló que se prevé que la serie de 'Harry Potter' retrase su llegada a la plataforma digital a 2027, pero no concretó una fecha estimada. Entre los estrenos más esperados de la plataforma también se encuentran la segunda temporada de 'The Last of Us' para primavera de 2025 y la tercera temporada de 'Euphoria' para 2026.