Jennifer Coolidge va a hacer un cameo en la segunda temporada de 'La vida y Beth', la comedia escrita, dirigida y producida por Amy Schumer. En España, la primera temporada está disponible en Star, de Disney+, pero los nuevos episodios no tienen aún fecha de estreno aquí.

En Estados Unidos ya está disponible y la plataforma ha publicado un avance de la participación de Coolidge en los nuevos episodios. El vídeo muestra el momento en el que Beth (Amy Schumer) llega a una sesión con la vidente de Nueva Orleans llamada Madame de Merde y a la que interpreta la actriz ganadora del Emmy por 'The White Lotus'. En esa misma escena aparece también la actriz invitada Amy Sedaris, una organizadora de bodas de Nueva Orleans. El encuentro no puede empezar con peor pie.

Tal y como ha contado Schumer a The Hollywood Reporter, estos dos personajes fueron intercambiados en el último momento. Cooolidge iba a ser, inicialmente, la organizadora de bodas y Sedaris, la vidente. Al final, decidieron que sería más divertido intercambiar los papeles. "Creo que nunca me he reído tanto como trabajando con ella. Me encantó, me hizo reír muchísimo", ha dicho Schumer sobre la veterana intérprete.

'La vida y Beth' está inspirada en aspectos de la propia vida de Schumer y ahora regresa con un segunda temporada, dos años después de la anterior. Beth es una mujer con una vida teóricamente maravillosa que por un incidente se ve obligada a volver a su pasado y su vida cambia para siempre. Su pasado se presenta en forma de flahsbacks de su adolescencia para mostrar sus traumas. Narrada en tono de comedia, la serie continúa con una segunda temporada en la que la protagonista avanza en su relación con John y deciden casarse.

"¿Está destinada a repetirse la traumática historia de Beth con los hombres y las personas en las que confiaba desde su juventud? ¿Y qué es lo que desencadena sus miedos?", son según la sinopsis, las preguntas que abordarán los nuevos capítulos.