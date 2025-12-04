La familia de aborígenes con la que Letizia se refugió en Costa Rica tras empezar su relación con Felipe: "Estoy enamorada de un amor imposible"

Durante los primeros meses de su relación con el príncipe Felipe, Letizia Ortiz tuvo que cambiar radicalmente de vida y luchar contra el rechazo del rey Juan Carlos. El cuarto episodio de la docuserie de atresplayer narra uno de los episodios más curiosos de Letizia en aquella etapa.

El cuarto episodio de la docuserie de atresplayer Los Borbones: una familia real, que laSexta ofrece hoy, revisa el turbulento aterrizaje de Letizia Ortiz en el universo de la monarquía española. Después de repasar el currículum sentimental del príncipe Felipe, el documental aborda el momento en el que Felipe se enamoró de Letizia... y fue a través de la pantalla.

Un día cualquiera, a las 15:00, apareció ella, la chica del telediario. Felipe se fijó en ella y activó la maquinaria monárquica. Lo primero que hizo fue pedir al periodista Luis María Anson un informe sobre Letizia y después, se las arregló para que Pedro Erquicia organizara "una cena con amigos" en la que se encontrara ella. Y el flechazo sucedió.

"A veces, el flechazo suele ser un instante. Y hay química o no hay química. Y se produce una sinergia y un 'quiero vivir contigo para siempre y encárgate de mi felicidad y yo de la tuya'", comenta Pilar Urbano, periodista y biógrafa de la reina Sofía. Cuando empezaron a salir fue de manera clandestina y con la complicidad de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, cuenta Carmen Enríquez, también periodista y experta en Casa Real.

Nadie sospechaba nada, ni siquiera el círculo de amigos de Letizia. "Por favor, Meri, tú di que se llama Juan y que es diplomático", le pidió a una amiga que dijera acerca de su nueva pareja. Nadie se podía imaginar por aquel entonces que ese Juan era el príncipe de Asturias.

Cómo descubrió la reina Sofía que Felipe estaba enamorado y la reacción de Juan Carlos

La cita del príncipe Felipe con el telediario de las 15 h era para él prácticamente sagrada, algo que despertó las sospechas de su madre, la reina Sofía. "Y un día y otro... Y ella decía: '¿Qué tendrá el telediario de las 15:00?'", relata Urbano.

Había llegado el momento de enfrentarse a su padre: "Y entonces Felipe le cuenta quién es Letizia, qué hace y a qué dedica el tiempo libre. "Y don Juan Carlos no la ve. Don Juan Carlos es más institucional y prefiere, pues, a alguien que lleve sangre real", cuenta Fernando Ónega, biógrafo de Juan Carlos I, en este documental.

La decisión de Letizia

De nuevo, padre e hijo se enfrentaron. Pero esta vez fue diferente. Felipe no dio marcha atrás e invitó a Letizia a Zarzuela. Un encuentro complicado en el que se sintió juzgada y examinada.

Letizia tuvo que tomar una decisión: apostar por su amor a Felipe y plantar cara a Juan Carlos y a los monárquicos o tirar la toalla y volver a su vida de siempre. Abrumada por la decisión, Letizia huyó a Costa Rica en busca de una respuesta.

Allí se refugió con una familia de aborígenes que no tardó en darse cuenta de lo que le sucedía: "La noto cabizbaja, como un poco triste. Le pregunté en confianza si estaba enferma y con la cabeza me dijo que no. Entonces le pregunté si estaba enamorada. Me dijo que sí, pero de un amor imposible.

