Desde el verano esperando el puente de diciembre para que llegue cargado de lluvia, nieve y frío que, por otro lado, es lo propio de este tiempo. Así que como no hay mal que por bien no venga, tienes por delante un montón de días (porque este año además el puente es kilométrico) para ver todos los estrenos que llegan a las plataformas. Esta primera semana de diciembre empiezan a llegar algunas series de temática navideña o ambientadas en las fiestas, es el caso de dos series de Netflix 'Odio la Navidad' y 'Smiley'. Esta última, es una nueva serie española que llega a la plataforma con Carlos Cuevas y Miki Esparbé encabezando un reparto coral para contar varias historias de amor que conforman esta comedia romántica LGTBI. La ficción adapta la exitosa obra de teatro de Guillem Clua. También se estrena la nueva temporada de 'La casa de papel: Corea'. Y HBO Max estrena la tercera y última temporada de 'La materia oscura' además de interesantes documentales. Sigue leyendo para saber qué más llega a Apple TV+ o Filmin.

Netflix

'Smiley' -7 de diciembre de 2022

Esta nueva comedia romántica sigue a Álex y Bruno. El primero acaba de sufrir un desengaño amoroso, otro más, y el segundo es un romántico que espera encontrar un amor de película muy alejado de las relaciones rápidas que se encuentran en las aplicaciones de cita. El error en una llamada conectará a ambos y comenzarán una relación que será muy diferente a lo que los dos esperan. Junto a ellos conocemos además todo un universo alrededor de una bar de ambiente de Barcelona y a más personajes que lidian con problemas de pareja. La serie es una creación de Guillem Clua, que ha adaptado con ella su propia obra de teatro. Carlos Cuevas y Miki Esparbé son los protagonistas de la serie, junto con Pepón Nieto, Eduardo Lloveras, Giannina Fruttero, Ramón Pujol, Meritxell Calvo.

'Odio la navidad' -7 de diciembre de 2022

Pilar Fogliati protagoniza la primera serie navideña italiana de Netflix, una comedia sobre una joven que busca el amor. Tras convencer a su familia de que tiene novio, una enfermera soltera busca desesperadamente pareja antes de Navidad, y solo faltan 24 días.

'La flor más bella' -7 de diciembre de 2022

Llega esta serie inspiradora con una protagonista que demuestra que ser popular está por encima de estereotipos. Esmeralda Soto es Mich, una chica voluptuosa, morena y desenvuelta que está convencida de que es lo más. Ahora solo tiene que convencer al resto del instituto de Xochimilco. Además, la historia de esta protagonista curvilínea, con pelazo y segura de sí misma está inspirada en la historia real de la cómica mexicana Michelle Rodríguez que también participa en la serie con un papel. Una serie que busca celebrar el poder de ser uno mismo sin necesidad de encajar en ningún molde.

'La casa de papel: Corea -Parte2' -9 de diciembre de 2022

El remake de la exitosa serie sobre uno de los mayores atracos planeados regresa con una segunda temporada en la que comienza el verdadero robo. Los nuevos episodios mostrarán el inicio de una auténtica guerra entre las autoridades policiales y los asaltantes de la fábrica de la moneda.

'Dragon Age: absolución' -9 de diciembre de 2022

Desde su debut en 2009, la galardonada franquicia de videojuegos ha transportado a los jugadores al mundo de Thedas a base de historias apasionantes, personajes inolvidables y lugares tan hermosos como letales. Esta adaptación se ambienta en Tevinter y cuenta con nuevos personajes inspirados en la mitología de 'Dragon Age': elfos, magos, caballeros, qunari, templarios rojos, demonios y otras sorpresas. La protagonista es Miriam (a la que presta la voz Kimberly Brooks), una elfa mercenaria que debe luchar por sobrevivir tras su infructuoso golpe contra el hombre más poderoso de Tevinter y se verá obligada a enfrentarse al pasado del que huye.

HBO Max

'La materia oscura' T3 - 6 de diciembre de 2022

Basada en "El catalejo lacado", la novela final de la trilogía galardonada de Philip Pullman, este es el capítulo final de esta serie de fantasía épica, en el que Lyra (Dafne Keen), la niña elegida, y Will (Amir Wilson), el portador de La Daga, debe viajar a un lugar oscuro del que nadie ha regresado. A medida que se acerque la gran guerra de su padre contra la Autoridad, aprenderán que salvar los mundos tiene un precio terrible.

'Detrás del velo: sobreviviendo a la iglesia de La Luz del Mundo' -7 de diciembre de 2022

Esta nueva serie explora la historia aterradora y relativamente desconocida de la iglesia cristiana La Luz del Mundo (LLDM) y el abuso sexual que decenas de miembros, muchos de ellos menores de edad, dicen haber sufrido a manos de sus sucesivos líderes, conocidos como los "Apóstoles". Contada desde el punto de vista de los supervivientes que se reunieron en Reddit para compartir sus historias de abuso, la serie narra la historia de uno de los grupos religiosos más poderosos no solo en México, donde se fundó, sino también en los Estados Unidos, dando voz a los hombres y mujeres que fueron lo suficientemente valientes como para ponerse de pie y denunciar los crímenes atroces.

'Doom Patrol' T4 -9 de diciembre de 2022

Esta nueva temporada comienza con el equipo viajando inesperadamente al futuro para encontrar una sorpresa desagradable. Ante su inminente desaparición, Doom Patrol debe decidir de una vez por todas qué es más importante: ¿su propia felicidad o el destino del mundo?

Apple TV+

'Little America' -9 de diciembre de 2022

Solo hay que ver el tráiler para saber que esta es una serie con mucho corazón. Muy apoyada en la realidad, 'Little América' cuenta historias de personas que se enfrentan, en distintas circunstancias, a la dura adaptación a la vida en un nuevo país. Una mujer de Belice que trabaja para una familia judía ortodoxa en Nueva York y un coreano que fabrica sombreros para las iglesias de la comunidad negra en Detroit serán algunos de sus protagonistas. Pero hay mucho más, en sus ocho capítulos veremos también a una japonesa de recién entrada en la década de los 40 que sueña con organizar una liga de béisbol femenino. Es solo otra de las migrantes que ayudarán a construir un retrato lleno de emociones en el que veremos cómo sus protagonistas tratan de abrirse camino y superar las dificultades en un país, Estados Unidos, en el que, como dice uno de sus personajes “todo tiene un precio”. Esta serie es un compendio de relatos alrededor del sueño americano, con casos que transitan entre la fama, el anonimato, el éxito y el fracaso.

'Cachorritos: buscando un hogar' -9 de diciembre de 2022

Basada en Puppy Place, la serie de libros infantiles de la editorial americana Scholastic escrita por Ellen Miles, llega su segunda temporada con las aventuras de Charles y Lizzie Peterson. Para quien aún nos los conozca, ellos son dos hermanos apasionados por los perros que rescatan cachorros perdidos para tratar de buscarles un hogar. En el proceso irán conociendo a personas que, al igual que ellos mismos, acabarán pareciendo los auténticos rescatados. Cada cachorro es diferentes y cada historia contada en sus ocho capítulos alumbra realidades personales distintas que muestran los peligros de la soledad y cómo todos nos necesitamos los unos a los otros.

Filmin

'The last socialist artifact' -6 de diciembre de 2022

Dos urbanitas llegan a una pequeña ciudad perdida en el fin del mundo y se meten en la titánica tarea de refundar una vieja factoría abandonada veinte años atrás. El entorno es de profunda desesperación porque la mayoría de los vecinos no tienen trabajo y viven en áreas deprimidas en las que no hay hueco para la esperanza. Ahora, algo está llamado a cambiar, pero no será fácil. Entre amaneceres y pisando el helado suelo de sus calles habrá que empuñar las herramientas y ponerse manos a la obra, pero no tardarán en surgir dificultades. Las emociones experimentadas desde el estancamiento, las inseguridades, las dificultades de coordinar y gestionar un sentimiento colectivo en contraste con las circunstancias individuales serán la materia prima de esta serie emotiva y emocionante. La serie está basada en el libro del escritor croata Robert Perišić, No-Signal Area.