Lo nuevo de 'Los protegidos', el estreno de 'Fácil' o la llegada 'The last socialist artifact'... son solo tres de los títulos que encontraremos este mes en algunas de las principales plataformas. ¡Hay mucho más, así que os hemos preparado una lista con todas para que no os perdáis nada!

ATRESplayer PREMIUM

[[H3:‘Los protegidos: ADN’ -18 de diciembre de 2022]]

Para muchos, 'Los protegidos' fue un antes y un después en el mundo de la series de ciencia ficción en España. Sus primeras temporadas se emitieron en Antena 3 entre 2010 y 2012 y sus actores se convirtieron en estrellas de la escena nacional. 'Los Protegidos: A.D.N.' arranca con la boda de Sandra y Culebra, uno de los eventos más esperados por parte de los fieles seguidores de la exitosa serie y que servirá para volver a reunir a la familia. En este gran día para los personajes interpretados por Ana Fernández y Luis Fernández, solo echarán en falta a una invitada: Rosa Ruano, interpretada por Gracia Olayo. Tras la celebración, los Castillo decidirán poner en marcha un arriesgado plan para encontrarla. Su búsqueda los llevará a un lugar que no esperaban.

Movistar Plus+

'Fácil' -1 de diciembre de 2022

'Fácil' es la ficción en clave de comedia que Movistar Plus+ estrenará próximamente y cuenta la historia de cuatro amigas con diversidad funcional que quieren irse a vivir juntas a un piso en Barcelona. Su ilusión es independizarse y sentirse libres para coger las riendas de sus propias vidas. Pero las cosas no tardarán en torcerse.

Pronto chocarán frontalmente con una sociedad sobrecargada de normas que parecen hechas para asfixiarlas. Su nuevo entorno no está preparado para acogerlas y ellas, embarcadas en la lucha entre lo que las cosas son y lo que creen que deberían ser, irán descubriéndose a sí mismas.

'Más o menos' T2 -16 de diciembre de 2022

A medio camino entre la comedia y el drama, ‘Más o menos’ entra en el terreno del género fluido a través de un millenial llamado Sabi Mehboob, que transita a diario entre varias identidades. En la librería LGTBIQ+ en la que trabaja es una camarera sexy, pero como hermano menor de una familia tradicional paquistaní tendrá un rol muy diferente en el hogar.

Sabi acaba de romper con su novio, evita a su madre por miedo al rechazo y la familia para la que trabaja acaba de comunicarle que ya no necesitan sus servicios. Es entonces cuando su mejor amiga le ofrece marcharse con ella a Berlín para empezar de cero. Pero la madre de la familia entra en coma por un grave accidente y Sabi decide quedarse para seguir cuidando de los niños, provocando que sus demonios personales empiecen a cambiar (más o menos).

AMC+

'Harry Wild' -1 de diciembre de 2022

Una serie de misterios para resolver en la que la investigadora no es un detective profesional, sino alguien con una talento especial que, de modo un tanto casual, acaba metida en el ajo. Como referencia, salvando las distancias, podríamos poner la francesa ACI: Alta capacidad intelectual. Ahora, en la misma línea, conoceremos a Harriet Wild, a quien todo el mundo llama cariñosamente Harry. Se trata de una profesora de literatura que se acaba de jubilar y todavía no se ha acostumbrado a su nuevo estatus.

Harry vive en Dublín y, cuando un día es asaltada por un atracador, tiene que ir a recuperarse a casa de su hijo Charlie que es detective de policía. La mente inquieta de Harry se da cuenta de que uno de los casos que lleva su hijo se parece mucho a una novela y, aunque él se niega a que su madre se inmiscuya, ella tratará de resolver el caso por su cuenta con la inestimable ayuda del joven Fergus Reid.

'Venecia: red criminal' -1 de diciembre de 2022

Una mujer llamada Elena Zonin, que trabaja desde Roma persiguiendo delitos informáticos, tratará de desmantelar una red de pedófilos responsables del secuestro y venta de menores en la web. Cuando se encuentra el cuerpo sin vida de un niño en la laguna de Venecia, investigará inmediatamente el caso, convencida de que está relacionado con el caso en el que ha estado trabajando durante años. Atrapada por los recuerdos de su juventud que la asaltan por el regreso a esa ciudad, se mete en esta difícil trama que acabará involucrando a influyentes e insospechados enemigos, por lo que su vida podría correr peligro.

'Documentary Now' T4 -29 de diciembre de 2022

Estamos ante una serie irónica, sagaz e inteligente a la que será fácil engancharse aunque uno no haya visto ninguna de sus temporadas precedentes. Ésta, que es la cuarta aunque se presente como la 53ª, seguirá la senda de las anteriores. Se trata de parodias de documentales conocidos, cada capítulo está dedicado a un documental específico. Ya pudimos ver en el pasado los falsos documentales de títulos como 'Grey Gardens', 'Sandy Passage', 'The War Room' o 'The Bunker'. Sobre la nueva entrega sabemos que incluirá parodias de los documentales 'Three Salons at the Seaside' y 'The September Issue'. Ambos filmes serán representados en un capítulo llamado Two Hairdressers in Bagglyport.

Lionsgate+

'Faking Hitler' -4 de diciembre de 2022

Cuando el periodista Gerd Heidemann supo de la existencia de un diario escrito por Adolf Hitler, no pudo resistirse a dar la primicia del siglo. Con tanto entusiasmo, solo la periodista novata Elisabeth Stöckel supo tener la cabeza fría para poner en duda la autenticidad del documento. Finalmente, se supo que el diario era obra de un carismático marchante de arte, delincuente y prolífico falsificador llamado Konrad Kujau. 'Fakin Hitler' cuenta cómo se desarrolló esta historia real.

'Las cosas que no nos dijimos' -15 de diciembre de 2022

Julia ha tenido un desastre de relación con su padre y, cómo era de esperar, él ni siquiera irá a su boda. Pero, esta vez tiene un buen motivo, ya que acaba de fallecer. Ella se toma con ironía este giro del destino, que hará que sus planes de boda se vean muy afectados pero la mayor sorpresa la está esperando en casa. Su padre, antes de morir, se encargó de dejar creado un androide totalmente idéntico a él que tiene cargada su memoria.

Lo que en un primer momento podría parecer una forma de seguir molestando a su hija desde el más allá se convertirá en una gran oportunidad para recuperar el tiempo perdido. Eso sí, tampoco tendrán todo el que quieran porque a Michel, el padre que interpreta Jean Reno, la batería solo le durará siete días.

Apple TV+

'Slow horses' T2 -2 de diciembre de 2022

Basada en la novela Dead Lions, del escritor Mick Herron, habla del descubrimiento de secretos de la Guerra Fría relacionados con criminales rusos que, tras haber estado silenciados durante años, amenazan con desencadenar una carnicería en Londres. Con buenas dosis de humor negro, la serie sigue el día a día de un equipo disfuncional de agentes de inteligencia de un departamento muy poco valorado. El audaz agente Jackson Lamb, cuya carrera parecía terminada por errores del pasado, liderará a este genuino equipo que se meterá de lleno en el mundo del espionaje.

'Little America' -9 de diciembre de 2022

Solo hay que ver el tráiler para saber que esta es una serie con mucho corazón. Muy apoyada en la realidad, ‘Litel América’ cuenta historias de personas que se enfrentan, en distintas circunstancias, a la dura adaptación a la vida en un nuevo país. Una mujer de Belice que trabaja para una familia judía ortodoxa en Nueva York y un coreano que fabrica sombreros para las iglesias de la comunidad negra en Detroit serán algunos de sus protagonistas. Pero hay mucho más, en sus ocho capítulos veremos también a una japonesa de recién entrada en la década de los 40 que sueña con organizar una liga de béisbol femenino. Es solo otra de las migrantes que ayudarán a construir un retrato lleno de emociones en el que veremos cómo sus protagonistas tratan de abrirse camino y superar las dificultades en un país, Estados Unidos, en el que, como dice uno de sus personajes “todo tiene un precio”. Esta serie es un compendio de relatos alrededor del sueño americano, con casos que transitan entre la fama, el anonimato, el éxito y el fracaso.

'Cachorritos: buscando un hogar' -9 de diciembre de 2022

Basada en Puppy Place, la serie de libros infantiles de la editorial americana Scholastic escrita por Ellen Miles, llega su segunda temporada con las aventuras de Charles y Lizzie Peterson. Para quien aún nos los conozca, ellos son dos hermanos apasionados por los perros que rescatan cachorros perdidos para tratar de buscarles un hogar. En el proceso irán conociendo a personas que, al igual que ellos mismos, acabarán pareciendo los auténticos rescatados. Cada cachorro es diferentes y cada historia contada en sus ocho capítulos alumbra realidades personales distintas que muestran los peligros de la soledad y cómo todos nos necesitamos los unos a los otros.

Filmin

'The last socialist artifact' -6 de diciembre de 2022

Dos urbanitas llegan a una pequeña ciudad perdida en el fin del mundo y se meten en la titánica tarea de refundar una vieja factoría abandonada veinte años atrás. El entorno es de profunda desesperación porque la mayoría de los vecinos no tienen trabajo y viven en áreas deprimidas en las que no hay hueco para la esperanza. Ahora, algo está llamado a cambiar, pero no será fácil. Entre amaneceres y pisando el helado suelo de sus calles habrá que empuñar las herramientas y ponerse manos a la obra, pero no tardarán en surgir dificultades. Las emociones experimentadas desde el estancamiento, las inseguridades, las dificultades de coordinar y gestionar un sentimiento colectivo en contraste con las circunstancias individuales serán la materia prima de esta serie emotiva y emocionante. La serie está basada en el libro del escritor croata Robert Perišić, No-Signal Area.

'Todas las criaturas grandes y pequeñas' T3 -13 de diciembre de 2022

Es el remake de la serie producida para la BBC entre 1978 y 1990 y basada, a su vez, en la novela homónima de James Herriot. Cuenta las aventuras del equipo de una clínica veterinaria en la ciudad de Yorkshire en los años 30 y 40. La temporada 3 comienza en la primavera de 1939 cuando James y Helen se preparan para caminar por el altar. James tendrá que pensar en una nueva esposa y una nueva participación en el negocio. Helen también enfrenta nuevos desafíos, uno de los cuales es dejar atrás su antigua vida.

Tristan, después de haber aprobado sus exámenes por fin, ahora debe enfrentarse al mundo como un veterinario calificado. La Sra. Hall puede estar lista para abrirse al afecto más allá de su familia laboral... y el cricket. Mientras la guerra con Alemania se avecina en el horizonte, Siegfried se enfrenta a dolorosos recuerdos de sus propias experiencias durante la Primera Guerra Mundial.

'Exterior noche' -20 de diciembre de 2022

1978, Italia se encuentra desgarrada por una guerra: el primer gobierno respaldado por un partido comunista de la historia de un país occidental está a punto de llegar al poder a través de una alianza histórica con el bastión tradicional del conservadurismo. Aldo Moro preside la Democracia Cristiana, que es el principal partidario de este acuerdo. El mismo día de la ceremonia de investidura, Moro es secuestrado y su retención durará cincuenta y cinco días de miedos, de negociaciones, fracasos, algunas buenas intenciones y terribles actos. El terrible periplo terminará con el descubrimiento de su cadáver en el maletero de un coche en Roma, a medio camino entre las sedes de ambos partidos.

'The Larkins' T 2-27 de diciembre de 2022

Su primera temporada fue un éxito rotundo. Solo en Inglaterra, la entrega de 6 episodios de una hora cada uno conquistó a más de 4 millones de espectadores en su estreno convirtiéndose en todo un fenómeno. En la segunda temporada veremos a la familia Larkin entrar en conflicto con sus nuevos vecinos, los Jerebohms, a los que interpretan Morgana Robinson y Julian Rhind Tutt. Por otro lado, veremos la boda de Charley y un nuevo romance de Primrose Larkin.

AXN

'Mentes criminales: Evolution' -19 de diciembre de 2022

Apenas han pasado tres años dede el último episodio de la serie y AXN estrena el 19 de diciembre una nueva temporada en la que nos reencontramos con gran parte de los protagonistas originales después de que éstos hayan pasado también por un proceso de dolor, desconcierto y desconexión como la pandemia del COVID-19, al igual que toda la población.

Se trata de la entrega número 16 y contará con diez episodios en los que los miembros de la UAC (Unidad de Análisis de Conducta) del FBI se enfrentan a un único caso en el que están implicados varios asesinos en serie, en lugar de un caso por episodio como estábamos acostumbrados en las temporadas anteriores.