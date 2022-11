'Smiley', la nueva comedia romántica de Netflix se estrenará el 7 de diciembre y la plataforma ha presentado a los protagonistas Álex y Bruno a quienes dan vida Carlos Cuevas ('Merlí') y Mike Esparbé ('Reyes de la noche'). Además, hemos podido ver al resto del reparto compuesto por Pepón Nieto ('Los hombres de Paco'), Meritxell Calvo ('Amar es para siempre'), Giannina Fruttero ('La Jauría'), Eduardo Lloveras ('Intimidad'), Ruth Llopis ('Valeria') y Ramón Pujol ('Cita a ciegas').

Como se puede ver en el avance, los dos protagonistas no pueden ser más diferentes. Bruno es más intelectual y con intereses culturales y Álex parece bastante más disfrutón, está interesado en el culto al cuerpo, es aficionado a la música electrónica y asiste a festivales de música como el Sonar o el Primavera Sound. Eso sí los dos buscan una relación estable y profunda que sea "algo más que un polvo".

La historia de 'Smiley' comienza cuando Álex (Carlos Cuevas) envía un mensaje de voz a un chico con el que salía desde hacía unas semanas y que ha desaparecido haciendo un ghosting de manual. El problema es que se equivoca al mandar el mensaje, nada amistoso, y le llega a Bruno (Miki Esparbé) y las consecuencias son de lo más inesperadas. Ese inocente primer equívoco es el primero de una cadena de acontecimientos que cambiará la vida de Álex y Bruno para siempre.

La serie es una adaptación de la obra teatral homónima de Guillem Clua, que el autor y showrunner define como "la mayor historia de amor que ha vivido jamás". El espectáculo comenzó su andadura en 2014 y desde entonces no ha parado llegando a tener varias producciones internacionales. El propio Clua sigue explicando sobre su creación que “como ocurre a menudo con las historias de amor, empezó con algo muy pequeño y ha ido creciendo a lo largo de los años” hasta convertirse en algo que le ha cambiado la vida. La historia de Bruno y Álex llega ahora a Netflix y la elección de plataforma no es gratuita. "'Smiley' ha tocado el alma de miles de personas en teatros de todo el mundo y me hace muy feliz que lo pueda seguir haciendo desde una plataforma tan orgullosa de la diversidad como Netflix”, ha asegurado Clua. Y es que son muchos los títulos LGTBI que pueden encontrarse en la plataforma; entre ellos, el gran éxito de este año 'Heartstopper' que cautivó al público con su historia de amor entre dos adolescentes.