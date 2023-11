La segunda temporada de 'Todos mienten' podrá verse en Movistar Plus+ a partir del 14 de diciembre. La trama vuelve a la localidad de Belmonte que intenta recuperar la normalidad después del asesinato de Iván (Lucas Nabor). Pero eso no será fácil teniendo en cuenta que su presunto asesino Néstor (Ernesto Alterio) ha desaparecido. A los vecinos les falta tiempo para comenzar la temporada de barbacoas y pasar página.

Eso es lo que esperan Macarena (Irene Arcos) y Ana (Natalia Berveke), unidas por una mentira ya que son las responsables de la desaparición de Néstor. Juntas mataron a Néstor y tiraron el cadáver por el precipicio de una cantera. Ellas creen que es cuestión de tiempo que el tema se olvide, pero no tendrán esa suerte.

La policía se encontrará con un cadáver en una cabaña abandonada, descompuesto, cubierto de cal y casi irreconocible salvo por un elemento, lleva puesto el anillo de Néstor así que todo apunta a que es él. Sin embargo, nada es lo que parece, Macarena y Ana tiraron el cuerpo por una cantera y no puede ser él. Si es Néstor ¿cómo ha llegado hasta allí si no fue abandonado en ese lugar? Y si no es Néstor ¿de quién es el cadáver?