Margot y David se conocen después de que ella haya plantado a su prometido el día de la boda y después de que David haya sido tratado como un trapo al ser abandonado por Idoia. Tras conocer cada uno la situación del otro deciden ayudarse mutuamente par recuperar a sus respectivas parejas.

Lydia Pavón es la actriz que da vida a Idoia, una chica que no tiene nada en común con David. Atractiva y superficial, no valora a David ni se interesa por su entorno hasta que Margot entra en la vida de su ex.

Mario Ermito es el atractivo y exitoso Filippo. El hombre perfecto que cualquier padre o madre querría como yerno. Después de ver como su prometida huye de su boda en un Buggie, le pide a margot tiempo para aclararse.