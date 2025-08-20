Ahora

Lucía Méndez: "Me parece interesante que Bolaños presentara una denuncia y no la hiciera pública"

La periodista ha criticado la falta de respeto a las autoridades y la visión del periodismo: "Muchos creen que su obligación es acusar a un ministro, seguirle y tirarle con el micrófono".

El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, ha abierto diligencias informativas contra el juez Juan Carlos Peinado a raíz de una queja presentada por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras su declaración como testigo en la causa que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Sobre este asunto, la periodista Lucía Méndez ha analizado en Al Rojo Vivo: "A mí me parece interesante que el ministro Bolaños presentara una denuncia y no la hiciera pública". Ha considerado positivo ese gesto porque, dijo, "denuncias algo que te ha pasado a ti, pero no lo utilizas políticamente en ese sentido".

En relación con el tono del juez Peinado, Méndez ha añadido: "Ahora mismo lo de respetar a las instituciones no se lleva nada. Como yo estoy chapada a la antigua, me parece que interrogar a un ministro no es como interrogar a cualquiera; por su posición institucional merece un respeto".

La periodista ha lamentado además que hoy "no se consideren cosas graves no respetar a una autoridad" y ha extenedido su reflexión sobre lo que se piensa del periodismo: "Me encuentro con mucha gente que cree que la obligación de un periodista es acusar a un ministro, que eso es lo que tenemos que hacer: seguirle, tirarle con el micrófono".

Y ha concluido con una crítica al clima actual: "Hoy en día no se valora que a los políticos también haya que respetarlos".

