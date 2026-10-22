VÍDEO | Anna Simon expone el peligro de los 'gender reveal': de un 'piñatazo' en la cabeza a un incendio de 20.000 hectáreas

Anna Simon explica en Zapeando que este fenómeno comenzó en 2008, cuando una mujer organizó una fiesta para celebrar su embarazo. En su caso, descubrió que tendría una niña al cortar una tarta y ver que el interior era rosa.

En los últimos años ha proliferado la moda de los 'gender reveal', las fiestas en las que, a través de una explosión o el lanzamiento de humo, aquellas parejas que van a tener un hijo descubren el sexo del bebé. Anna Simon explica en Zapeando que este fenómeno comenzó en 2008, cuando una mujer organizó una fiesta para celebrar su embarazo. En su caso, descubrió que tendría una niña al cortar una tarta y ver que el interior era rosa.

Sin embargo, a muchos se les han ido de las manos estas celebraciones. "He descubierto que asistir a un 'gender reveal' es más peligroso que hacer un salto base en pijama", ha afirmado Anna Simon presentando el vídeo de un hombre que iba a descubrir el sexo de su futuro hijo con el tradicional juego de la piñata. Sin embargo, la cosa no acabó bien y la piñata acabó dándole en la cabeza a quien estaba grabando tras salir disparada.

También hay quien, para averiguar si va a tener un niño o una niña, recurre a los fuegos artificiales. No obstante, esto es peligroso, como se ve en el caso de una pareja en cuya fiesta los petardos salieron disparados en todas direcciones, golpeando a los invitados. Al menos, el humo rosa que casi les asfixia les permitió descubrir que se trataba de una niña. "Le ordenas a tu cuñado que compre unos fuegos artificiales y luego pasa lo que pasa", afirma Anna Simon al respecto.

Pero el caso más grave se ha vivido en Estados Unidos. Allí, una fiesta de 'gender reveal' con pirotecnia se descontroló y acabó provocando uno de los incendios forestales más grandes del país en los últimos tiempos, con más de 20.000 hectáreas quemadas y ocho millones de dólares en daños. Sin duda, esa pareja nunca olvidará que el día en el que iban a conocer el sexo de su bebé acabaron saliendo en las noticias.

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