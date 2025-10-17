EN VÍDEO | Mónica Cruz cuenta el extraño hallazgo que hizo en el inodoro de su casa: "Mi abuela tenía razón"

La zapeadora fue al servicio y, al subir la tapa del váter, encontró a un visitante en el agua del inodoro. Mónica se dio un susto tremendo que provocó que, durante varios meses, tuviera que orinar de pie.

Es sabido que en Nueva York es habitual encontrar ratas en el metro o por la calle. "La plaga no solo no remite", cuenta Nacho García, "sino que va a más viendo las confianzas que se toman los roedores".

Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, una rata recorre uno de los andenes del metro neoyorquino con un trozo de pan en la boca, sin preocuparse por la gente que hay a su alrededor. "A esta rata ya le piden billete, menudo tamaño", comenta Dani Mateo tras ver las imágenes.

"Es 'Ratatouille' de Erasmus", añade María Gómez. "Hay perros más pequeños", afirma Nacho. Mónica Cruz, por su parte, cuenta que no solo hay roedores en Nueva York ya que ella, en una ocasión, encontró una en su váter.

"Mi abuela siempre decía: 'El váter cerrado'", añade la zapeadora. "Yo vivo en una casa baja y tenía razón", recuerda. La zapeadora cuenta que fue al servicio y, al subir la tapa, vio el rabo de la rata en el agua. "Salí corriendo de casa y estuve haciendo pis de pie tres o cuatro meses", concluye, "están en todos lados".

