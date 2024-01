Manel Fuentes visita Zapeando para hablar sobre la vuelta de 'Atrapa un millón' a Antena 3. Pero antes de hablar sobre el popular concurso, Zapeando ha querido recordar los inicios en la televisión del presentador. María Gómez presenta unas imágenes en las que se puede ver a un jovencísimo Manel imitando a un mítico jugador blaugrana: Hristo Stoichkov.

En el vídeo, Manel, con solo 22 años, imitó al exfutbolista frente a Johan Cruyff, que se tomó la imitación con mucho humor y, además, no dudó en responde a las declaraciones de 'Stoichkov' e iniciar una conversación con él. Tras imitar al jugador búlgaro, Fuentes contó que estaba estudiando periodismo y que, además, en ese momento trabajaba en la radio.

"Esto fue una locura", cuenta Manel tras ver las imágenes. "Me habían dejado un coche para quedar con una chica y entonces, de repente, mi hermano me dijo que podía ir a concursar", añade. "Llamé por teléfono y me pidieron imitar a Cruyff", explica. Finalmente, terminó imitando a Hristo Stoichkov. Esta imitación le permitió comenzar con su carrera en el mundo del periodismo ya que recibió varias ofertas.