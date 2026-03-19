Zapeando pone a prueba a los padres, en vídeo: ¿cuánto saben de sus hijos?

El 19 de marzo se celebra el Día del Padre y, por ese motivo, el programa ha salido a la calle para que los padres demuestren todo lo que saben de sus hijos. ¿Serán capaces de superar este reto?

Este jueves se celebra el Día del Padre y por ese motivo, Zapeando ha salido a la calle para poner a prueba a los padres y saber qué saben de sus hijos. La primera pregunta es cuándo es su cumpleaños

"Buf... ya empezamos", responde uno de los padres, "¿el 31 de septiembre y el 18 de marzo?". Sus hijos aclaran que no ha acertado ninguno de los días ya que uno cumple el 30 de septiembre y el otro el 16 de marzo. Otro dice que su hijo cumple el 17 de septiembre, pero no recuerda el año. "Hace 12 años", señala.

La reportera también pregunta a que curso y clase van. "Ella va a 1ºB... ¿o a 2ºB?", responde el padre. "No", contesta su hija. Él sigue probando hasta que acierta que está en 2ºC. Otro señala que su hija va a 5ºA. En su caso, acierta el curso, pero no la clase, ya que va a la B. Otro hombre se lleva las manos a la cabeza y dice 5ºB... pero solo provoca un ataque de risa en su hijo ante el fallo.

"¿Cuál es su cantante favorito?", pregunta Zapeando. "No te puedo asegurar, escucha un poco de todo, pero ahora le está dando por las canciones de 'Stranger Things'", contesta un padre. El niño aclara que le gusta Bruno Mars.

Zapeando también pregunta a un padre cuál es el personaje preferido de su hija. Él responde "Rumi", pero ella niega con la cabeza. "¿Hello Kitty?", responde, entonces, y, en este caso, consigue acertar.

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