¿Vas a tener un bebé y todavía no has decidido qué nombre ponerle a tu hija o hijo? Como cuenta Dani Mateo, hay un gran abanico de nombres posibles pero también existen varios que no pueden utilizarse debido a que están prohibidos en nuestro país.

Un de estos nombre es Judas, que está prohibido por la legislación española. "No podría tener un amigo que se llamara Judas", afirma Isabel Forner. "Imagínate que te enamoras, un flechazo", le plantea el presentador. "Pues le cambio el nombre, le llamo Vicente", responde la zapeadora.

Otros nombres prohibidos en España son Hitler o Stalin. "Los nombres de genocidas no acaban de gustar", expone Mateo. Otros nombres prohibidos son los diminutivos o, por ejemplo, los nombres compuestos de famosos o de personajes de ficción. "Si te apellidas Gutiérrez, no puedes llamarle Rafa-Nadal Gutiérrez", explica el presentador. "Yo prefiero los nombres de toda la vida", afirma Isabel. "Por ejemplo mi hermana tiene un nombre que todo el mundo se ríe y a mí me parece... Josefina Adelaida", desvela la zapeadora, algo que deja a sus compañeros alucinados.