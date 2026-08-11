Francisco Cacho explica qué no debemos hacer durante el eclipse para evitar provocar un incendio

El meteorólogo de laSexta señala que hay que seguir una serie de precauciones si vamos a ver el eclipse en una zona rural ya que debido al aumento de las temperaturas existe un mayor riesgo de incendios.

Francisco Cacho visita Zapeando para compartir los últimos consejos sobre el eclipse solar. Este evento astronómico podrá verse al 100% en numerosos municipios de nuestro país. Por ejemplo, es posible que se viva una ola de calor en nuestro país.

El meteorólogo de laSexta recomienda que, ante el calor, aumenta el riesgo de que se produzcan incendios. Además, "cuanta más gente salga al campo, más probabilidad hay de tener incendios forestales", añade.

Cacho indica que está prohibido encender un fuego o hacer barbacoas y se debe extremar la precaución si se fuma. Además, el meteorólogo señala que no se deben dejar botellas de cristal y se debe recoger toda la basura.

Francisco indica que no se puede ir por caminos forestales secos y se debe aparcar en sitios habilitados. "El tubo de escape está muy caliente y, en contacto con la hierba seca, puede arder", señala. Por último, expone que no se deben tirar petardos ni fuegos artificiales.

Nuevos eclipses

El próximo año, como anuncia, se va a producir otro eclipse que podría ser "incluso mejor que este". "El último eclipse solar total en la península fue en 1912", indica, "pero en España vamos a tener uno el 2 de agosto de 2027". Este ha sido bautizado como "el eclipse del siglo".

Cacho indica que el próximo año el eclipse podría durar cinco minutos. "En Ceuta es donde será más largo y se hará de noche durante cuatro minutos y 48 segundos", explica el meteorólogo. Por desgracia, se verá en menos zonas de España.

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