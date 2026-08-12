Rosalía reflexiona sobre los hombres en su confesionario con Marina Sena: "Ellos piden fuego, pero luego no aguantan el calor"

La cantante Marina Sena ha contado a Rosalía en el confesionario de su concierto en Río de Janeiro cómo un novio le pidió una relación abierta. "No sabía con quién estaba tratando", ha respondido la catalana.

En su último concierto en Río de Janeiro, en Brasil, Rosalía ha subido al confesionario que monta en el escenario a la cantante Marina Sena, que le contó cómo tuvo un novio que le pidió tener una relación abierta. La joven ha confesado que ella se lo tomó "muy en serio" lo de la relación abierta.

"Claro, él no sabía con quién estaba tratando", ha destacado Rosalía, que ha lanzado un mensaje a ese exnovio: "Es Marina Sena, ¿me entiendes?". Por otro lado, la cantante catalana ha reflexionado sobre los hombres en relaciones: "Ellos piden fuego, pero luego no aguantan el calor".

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