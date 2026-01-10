Ahora

Aruser@s Weekend

El divertido vídeo viral del perro callejero que se suma a la clase de abdominales de los humanos

No sabemos si, como nosotros, el perro que protagoniza este vídeo viral quiere quitarse los kilos de más que ha cogido en Navidad, pero lo cierto es que va por buen camino.

¿Un propósito de Año Nuevo? ¿Un intento por bajar la barriguilla que ha cogido durante estos días de fiesta? ¿O solamente un juego?

Probablemente, la respuesta esté en esto último, pero eso no quita que sea divertido imagen que el perro que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s Weekend quiere ponerse en forma -como nosotros- después de la Navidad.

Para ello, el can ha decidido unirse a un grupo de humanos que están haciendo abdominales en plena calle. El animal se tumba en el suelo como ellos e intenta imitar los movimientos, retorciéndose y rascándose el cuerpo con las patas.

