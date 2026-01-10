Ahora

Céline Dion se estrena en TikTok con un divertido vídeo dedicado a sus hijos: "Ahora voy a volverme guay"

Tatiana Arús presenta en Aruser@s Weekend el primer vídeo de TikTok de Céline Dion, que acaba de estrenarse en esta red social por culpa de sus hijos.

Céline Dion, la reina de las baladas, ha llegado a TikTok y lo hace con un divertido vídeo que Tatiana Arús nos presenta en Aruser@s Weekend. "Nunca es tarde para modernizarse", comenta la colaboradora.

La publicación ya acumula 4,7 millones de 'likes' y es inesperadamente divertida, sobre todo si tenemos en cuenta que viene de la voz que puso la banda sonora a Titanic.

"Mi nombre es Céline. ¿Cuántos años tengo?", dice entre risas la cantante canadiense, quien después desvela que han sido sus hijos quienes la han obligado a hacerse una cuenta en esta red social.

"Ahora voy a volverme guay. Céline Dion es guay", recalca la estrella.

