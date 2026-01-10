29 minutos aguantando la respiración bajo el agua: el vídeo de este apneísta batiendo todos los récords

El apneísta croata Vitomir Maričić ha batido todos los récords aguantando sin respirar durante 29 minutos en una piscina. Así ha sido la prueba en la que incluso ha sufrido convulsiones.

29 minutos bajo el agua sin respirar. Es la marca que ha logrado el apneísta croata Vitomir Maričić en esta prueba de la que os traemos el vídeo en Aruser@s Weekend y con la que ha conseguido batir el récord mundial de apnea.

"Y todo a pesar de que sufrió convulsiones corporales", apunta la periodista Alba Sánchez en el programa de laSexta.

Para prepararse para este reto tuvo que estar 10 minutos inhalando oxígeno puro. De esta forma, la sangre aguantó mejor bombeando los músculos durante casi media hora, informa la reportera.