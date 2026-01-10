De los camellos desinflados al rey Baltasar mellado: el vídeo de los mejores (peores) momentos de las Cabalgatas de Reyes Magos 2026

Hay quien estas navidades se ha pasado tanto de rosca que aún tiene resaca... y si no, que se lo digan a estos personajes de las Cabalgatas de Reyes Magos que nos trae Marc Llobet en un vídeo.

Todos los niños (y adultos) de España esperamos con ilusión la llegada de SS.MM. los Reyes Magos a nuestro país en esas majestuosas Cabalgatas que de año en año llenan nuestras calles de espectáculos, risas y caramelos. Pero a veces, las cosas se complican, como nos cuenta Marc Llobet en Aruser@s Weekend.

El periodista lleva al programa de laSexta un escalofriante vídeo que documenta algunos de los gambazos más llamativos de los desfiles de este 2026, y este año no se salva ni Mario Bros, cuya princesa se desinfla en la Cabalgata de Almería.

Y es que los muñecos inflables han dado muchos problemas, como podemos ver en unas imágenes que pertenecen a unas cabalgatas de Jaén, Alicante, Cádiz o Bilbao. "Estos Transformers van tan doblados que nos han recordado mucho al famoso oso de Cádiz", reconoce Llobet.

Pero no solo las figuras han dado problemas. Melchor, por ejemplo, ha sido pillado lanzando caramelos como si fueran dardos y al pobre de Baltasar se le ha caído un diente. También hay quien se ha quedado sin tren y ha tenido que ir a ocupar su trono en furgoneta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.