María Barranco reflexiona sobre el machismo en el cine: "Ellos cobran más y tienen más trabajo"

"En mi caso, siempre ha ocurrido que el tío era el más madurito y nosotras ya estamos viejas", asegura la actriz María Barranco, que explica en este vídeo cómo cuando llegó a Madrid había "mucho pulpo".

Thais Villas entrevista en este vídeo de El Intermedio a dos actrices de generaciones diferentes: María Barranco y Alba Planas. Preguntadas sobre si alguna vez han sufrido una proposición indecente en su carrera, la actriz conocida por 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', asegura que sí: "Cuando llegué a Madrid era la cosa de 'qué nena tan mona', mucho pulpo, ¿sabes?". Además, Barraco confiesa a Thais Villas que, incluso, alguna vez no le han dado un papel por no ser lo suficientemente simpática con quien se lo pedía.

"Antes era una cosa natural, ahora por lo menos se tienen que cortar un poco", afirma María Barranco después de que Alba Planas afirma que ella, por suerte, no ha sufrido ese tipo de situaciones. Por otro lado, la reportera pregunta a ambas por la brecha salarial a favor de los hombres. "Cobran más y tienen más trabajo", asegura María Barranco, que explica que, en su caso, "siempre ha ocurrido que el tío era el más madurito" mientras que a las mujeres se les dice que ya están "viejas".

Una opinión que comparte su compañera. "Siento que somos más reemplazables", asegura Alba Planas, que reflexiona en el vídeo: "Con las actrices siempre te están amenazando con que si no eres tú será otra".

