Fotografía
La sorpresa de Zapeando a Iñaki Urrutia en directo días antes de su boda, en vídeo
El zapeador se casa este fin de semana. Por este motivo, el programa ha querido organizar una 'despedida de soltero' para que Urrutia se haga una foto vergonzosa con los zapeadores.
Este sábado se casa Iñaki Urrutia y, como anuncia María Gómez, es el último día que el zapeador está en el programa estando soltero. "Vale que no nos hayas invitado a la boda", le 'reprocha' María, "eso, pasa, pero no te vas a librar de que tengamos un bonito recuerdo".
La zapeadora anuncia que no se va a librar de tener una foto vergonzosa de su 'despedida de soltero'. El programa ha preparado un pequeño set con tutús, boas, bandas o velos, entre otras cosas. "Es '50 sombras de Grey' mal", afirma Iñaki, al ver los complementos escogidos por María.
Dani Mateo, Quique Peinado e Isabel Forner también se ponen otros complementos para prepararse para la foto. Iñaki se pone un delantal rojo con lunares blancos y volantes, una montera y una banda. "Uy, has adelgazado pillín", le dice Forner al atarle el delantal.
"Vamos a posar todos como si nos hubiese invitado y estuviésemos contentos", comenta María. "¡Viva el novio!", grita la zapeadora. "Como has podido comprobar, te has perdido un grupo de gente que la hubiese liado parda en tu boda", afirma Isabel. "No necesito más grupos que la líen parda...", responde Iñaki.
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.