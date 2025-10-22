Ahora

Barrio rico y barrio obrero

Una mujer latina confiesa que su hermana le "engañó" para vivir en España: "Me dijo que no hace frío y hace un frío de pelotas"

"Mi hermana me engañó para venir a vivir a España. Me dijo que es precioso y no hace frío y hace un frío de pelotas", afirma una vecina de barrio rico que se vino a vivir a España desde Ecuador.

Con motivo del Día de la Hispanidad,Thais Villas dedicó su sección 'Barrio rico, barrio obrero' a la comunidad latina. Por ejemplo, en el barrio rico, una vecina confesó que vino a vivir a España porque trasladaban a su marido, mientras que en el barrio obrero una mujer asegura que lo hizo para garantizar "un futuro mejor" para sus hijas.

Por su lado, una mujer de barrio rico desveló que el motivo de su viaje España fue su hermana: "Me engañó para venir a vivir a España. Me dijo que es precioso y no hace frío y hace un frío de pelotas", comenta, a lo que añade que "no era una necesidad venir a España".

Por último, otra mujer, esta vez de barrio obrero, afirmó que vino a España por la violencia en su país: "Si no me venía me mataban".

